Finlandiya televizyonuna röportaj veren FETÖ şüphelisi ifadesinde çark etti!

Finlandiya'nın YLE televizyonuna çıkarak FETÖ'cü olduklarını belirten ve kendilerini gizlemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını anlatan karı-koca şöyle demişti: "Evden çıkarken geri gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapis hayatı yaşıyoruz. Evin adresi adımıza değil. Arabanın köşesinde kullanmadığımız halde bir sigara ve çakmak var. Bir yere giderken apartman güvende mi, parka bahçeye gidersek kamera var mı? Piknik yapsak orada zabıta var mı diye düşünüyoruz"

KENDİSİ TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

FETÖ üyesi olduklarını ve firari bir yaşam sürdüklerini anlatan öğretmen çiftin belgeselini izleyen Terörle Mücadele Şubesi, görüntülerden yola çıkarak çiftin İstanbul’da kaldığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirledi.

Esenyurt Emniyeti’nden yardım alınarak yol ve binalardan adres tespit edildi. Belgeselde bahsi geçen arkasında Türk bayrağı olan otomobil bulundu. Öğretmen Serdar A. ile Merve A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kayıtlarda aranmaları çıkmayan çiftin, FETÖ’nün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları anlaşıldı. Serdar A. FETÖ üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanırken, Merve A. serbest bırakıldı.

SORGUDA ÇARK ETTİ...

Sabah'ın haberine göre Finlandiya televizyonundaki belgeselde 'FETÖ'cü aile diye bahsedilen ve Türkiye aleyhine sözler söyleyen Serdar A.'nın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda FETÖ'cü olduğunu inkâr etmesi dikkat çekti.

Serdar A. görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Finlandiya televizyonuna röportajı da doğrulayan Serdar A. iddialara göre şu ifadeyi verdi:

"1999-2000 döneminde örgütün dershanesinde öğretmen olarak göreve başladım. 2000 yılında ayrıldım. Sonrasında FETÖ ile ilgisi olmayan bir dershanede bir buçuk yıl daha çalıştım. Tekrar geri döndüm. 2013 yılına kadar 5 sene daha örgüt dershanesinde çalıştım. 250 bin-300 bin TL kadar bir sermaye ile kendime bir etüt merkezi açmayı planladım. Daha sonra darbe oldu ancak okulum KHK ile kapatılmadı. Bir şikâyet sonrasında Kaymakam tarafından kapatıldı. Aslında ben 17-25 Aralık'tan sonra örgüt ile ilişkimi kestim. 4-5 gazeteci gelmişti. İkisi Thomas ve Jennifer isimli yabancıydı. Zannedersem Finlandiyalılardı. TEOG ve eğitim sistemi hakkında sorular sormuşlardı. Türk kültürü ve mutfağı hakkında bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Evime geldiler. Evdeki mutfağı, eşim ile yaşantımızı falan konuştuk. Sonra 3 tane soru sordular. Darbeden bahsettiler. Ben darbe ile ilgili konuştuğumuz sırada kayıtta olduklarını bilmiyordum. Çünkü yaka mikrofonum takılı değildi. Görüntüleri izleyince şoke oldum. Gelen gazeteciler Türkiye'de bir dönem çalışmışlar. Türkçeleri de zayıftı."

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