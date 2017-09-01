Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın telefonlarının şifresi neden kırılamıyor?

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve intiharla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Vatan Şaşmaz'ın otel odasında kapalı olarak bulunan cep telefonunu kendisinin mi kapattığına yoksa Şaşmaz'ın telefonunun Filiz Aker tarafından mı kapatıldığına yönelik araştırma da sürüyor.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün şifreleri kırmak için çalışma yürüttüğü, sonuç alınamadığı takdirde iPhone telefonlar için Apple ile temasa geçilebileceği bildirilmişti.

Peki telefonların açılması neden bu kadar uzun sürdü?

Şaşmaz ve Aker’in kapalı telefonlarının şifresinin kırılamaması, iPhone’un güvenlik özelliğinden kaynaklanıyor.

HER YANLIŞ DENEMEDE SÜRE UZUYOR

Kapalı iPhone telefon her yanlış şifre girişinin ardından bir süre kilitleniyor. Bilişim uzmanları her yanlış denemede kilitleme süresinin katlanarak arttığını, bu nedenle şifrenin kırılmasının olanaksız hale geldiğini belirtiyorlar.

Çok sayıda denemenin ardından telefon kendisini kapatırken, “iTunes’a bağlanmanız gerekiyor” diye bir mesaj çıkıyor.

Bu mesajın ardından telefonun bir bilgisayara bağlanması şart hale geliyor.

Ancak bu şekilde de yanlış şifre denemeleri sürerse cihaz içindeki tüm bilgileri silip fabrika ayarlarına geri dönüyor.

Kullanıcı iPhone güvenlik ayarlarından, 10 yanlış denemede tüm bilgilerin silinmesini de isteyebiliyor.

ABD'DE DAVA KONUSU OLMUŞTU

Geçen yıl ABD’nin San Bernardino kentinde bir terör saldırısı gerçekleştiren kişinin üzerinde kapalı bir iPhone bulunmuş, ABD polisi Apple’ın şifreyi açması için mahkemeye başvurmuştu.

Dava sürerken polis, bir “üçüncü tarafın” yardımıyla iPhone’u açabildiğini belirterek başvuruyu geri çekti.

Bir süredir bazı şirketlerin tüm akıllı telefonların kilitlerinin açılması ve hatta izlenmesi gibi yasal anlamda “gri alanda” bulunan hizmetler veriyor.