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    FIFA 18 fena geliyor! İşte yeni görüntüler

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 08:14Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 08:14

    Köln içerisinde gerçekleşmiş olan Gamescom 2017'nin 2. günü de Electronic Arts şirketinin düzenlemiş olduğu konferansı ile birlikte başladı. Konferansın ilk misafiri ise çok büyük bir merak ile beklenilmekte olan FIFA 18 oyunu oldu.

    Gamescom 2017 fuarının 2. günü ise Electronic Arts oyun şirketinin düzenlediği konferansı ile beraber başladı. Electronic Arts şirketinin konferansı içerisinde ise sahneyi ilk önce FIFA 18 oyunu teslim aldı. Yapıma ait olan yeni bir tane videosu daha yayımlanır iken, 29 Eylül 2017 tarihi içerisinde piyasada olacağı ise resmi bir şekilde duyuruldu. Yayımlanmış olan video ise artık alışmış olduğumuz üzere oyunda yer almakta olan yeni hareketler ve türlü maçlardan dramatik durumdaki goller veyahutta kurtarışlar içermekte.

    Tabii ki de bu videonun başrolünde de bu senenin kapak yıldızı olarak ön plana çıkmış bulunan Cristiano Ronaldo yer alıyor. FIFA 18 oyununu 3 gün erken erişim yaparak oynamayı isteyen oyuncular içinde ön sipariş vermelerinin yeterli bir durumda olacağını belirtmekte bir yarar görüyoruz.

    Yani bir ön sipariş vermiş olduğunuz anda bu yapıma bütün herkesten 3 gün daha önce erişme ile ilgili bir şansınız olacak ve de oyun içerisinde geçirmiş olduğunuz süreçte yaptığınız kazanımlar ise yanınıza kâr kalmış olacak.

    Videoyu izlemek için tıklayın.


    Etiketler: fifa18 , oyun , fifa 18 ne zaman çıkacak
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