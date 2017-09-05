Feyzioğlu: Sırf alkışlamak için gitmeyiz

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl öncesine kadar Türkiye'de çok doğru ve sağlıklı bir yargısal gelenek bulunduğunu, Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği'nin, yargının sorunlarını, devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuştuğunu belirtti.

Açıklamasında, "Söylediklerimizin doğruluğundan rahatsız olanlar, sudan bahanelerle bu konuşmanın dayanağı olan kanun maddesini değiştirdiler" ifadesini kullanan Feyzioğlu, yine de kanunda açık hüküm olmasa da uygulamanın devam edebileceğini, ancak Yargıtay'ın siyasi iktidarın dediğini yapmayı tercih ettiğini savundu.

Yargıtay'ın, Türkiye Barolar Birliği'ni, adli yıl açılışına konuşmacı değil, dinleyici olarak davet ettiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Anlaşılan kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine dinleyecekler. Doğruların söylenmesinden ve duyulmasından bazıları memnun olmuyor demek ki. Biz, gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtay'dan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz."