FETÖ'cü firari yarbaya 'teknisyen' takibi!

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre; 15 Temmuz öncesi darbe toplantılarına katıldığı belirlenen ve Kara Havacılık Komutanlığı’na ait taarruz helikopterleri pilot ve teknisyenlerinin planlanmasını yapan Karacan’ın, polise 15 Ağustos günü yapılan bir ihbar üzerine yakayı ele verdiği öğrenildi. İhbarı yapan ise Karacan ile daha önce aynı birlikte görev yapan bir teknisyen. Tanınmamak için top sakal bırakan ve zayıfladığı görülen Karacan’ı tanıyan teknisyen, polisi arayarak, Muratpaşa civarında Özcan Karacan’a benzeyen birini gördüğünü belirtti. Harekete geçen polis, teknisyenin ihbar ettiği kişiyi bir gün boyunca takibe aldı.

3 DAVADA YARGILANIYOR

Polis, izlediği kişinin Özcan Karacan olduğunu tespit edince önceki gün kıskıvrak yakaladı. Polis, daha sonra 13 aydır firari olan Karacan’ın Muratpaşa’da saklandığı eve baskın yaptı. Karacan’ın eşinin de burada saklandığı ve polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edildi. Karacan’ın eşiyle birlikte kaçıp saklandığı belirlendi.

Karacan, halen 3 ayrı davada yargılanıyor. Aynı zamanda Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Karacan, Genelkurmay Karargah davâsı, Kara Havacılık davası ve Cumhurbaşkanı’na suikast davası- nın sanıkları arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Karacan hakkında “örgüt yöneticiliği” suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Karacan, bu kapsamda savcı karşısına çıkacak ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası nasıl kaçtığı, nerelerde saklandığı ve kendisine kimlerin yardım ettiğine ilişkin ifade verecek.