Fatih’te bir eve yapılan operasyonda silah ve mühimmatlar bulundu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 00:30 sıralarında Fatih İskenderpaşa mahallesi Dolap caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek kapattı.
SİLAH VE MÜHİMMATLAR BULUNDU
Operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda el bombası, silah ve silahlara ait mühimmatlar bulundu .
Polis ekiplerinin adreslerdeki inceleme çalışmaları sürerken operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınan 1’i kadın 2 şüpheli ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Fatih Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.