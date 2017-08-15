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    Fatih’te bir eve yapılan operasyonda silah ve mühimmatlar bulundu

    Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 06:29Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 06:32

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih’teki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 i kadın 2 kişi göz altına alınırken, evde yapılan aralamarda el bombası, silah ve silahlara ait mühimmatlar bulundu.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 00:30 sıralarında Fatih İskenderpaşa mahallesi Dolap caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek kapattı.

    SİLAH VE MÜHİMMATLAR BULUNDU

    Operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda el bombası, silah ve silahlara ait mühimmatlar bulundu .

    Polis ekiplerinin adreslerdeki inceleme çalışmaları sürerken operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınan 1’i kadın 2 şüpheli ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Fatih Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Fatih’te bir eve yapılan operasyonda silah ve mühimmatlar bulundu

     

    Etiketler: Fatih , operasyon , terör operasyonu
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