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İstanbul Haberleri: Fas Milli Takımı'nda Dirar şoku  

İSTANBUL HABERLERİ

Fas Milli Takımı'nda Dirar şoku  

DHA
09.06.2018 - 16:21Son Güncelleme :
Yerel Haberler
DHA

İSTANBUL,(DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın Fenerbahçeli futbolcusu Nabil Dirar, milli takım antrenmanında sakatlık geçirdi. Dirar, sakatlığı nedeniyle kupası kadrosundan çıkarılabilir. 
Fransız L'equipe gazetesinin haberine göre milli takım antrenmanında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcunun takım kadrosundan çıkartılabileceği ve yerine Amiens SC foması giyen Oualid El Hajjam'ın çağrılacağı yazıldı. Fas Milli Takımı'nın Rusya yolculuğu öncesi son antrenmanı kaçıran Dirar'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Dirar'ın yerine kadroya dahil olacak isim 27 yaşındaki Hajjam, Fas Milli Takımı formasını Mart ayında Özbekistan ile yapılan hazırlık maçında da giymişti.  
 

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