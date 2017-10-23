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    Fark yaratan öğretmenler için başvurular başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    23.10.2017 - 17:23 | Son Güncelleme:

    ÖRAV'ın öğretmenlerin değerinin gündeme gelmesi amacıyla başlattığı kampanya bu sene de fark yaratan öğretmen hikayelerini paylaşmaya devam edecek. Kampanyaya katılım 1 Kasım’dan itibaren başlayacak.

    Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek veren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından 2 yıl önce başlatılan ve yoğun ilgi gören “Fark Yaratan Öğretmen” kampanyası, bu yıl da yeni anılarla devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hayata geçirilen kampanya, “Herkesin hayatta kendisine değer katmış bir öğretmeni vardır” düşüncesinden yola çıkıyor. Kampanya aracılığıyla katılımcılar, hem okul yıllarını hem de öğretmenleriyle ilgili en güzel anılarını paylaşma imkanı buluyor.

    SON TARİH 30 KASIM
    Katılımcılar, 1-30 Kasım arasında, öğretmeniyle ilgili en değerli bulduğu anısını yazı, video ya da fotoğrafla farkyaratanogretmen.com sayfasını ziyaret ederek ya da #farkyaratanöğretmen etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşabilir. Kampanya bitiminde katılımcılar arasından jürinin oylarıyla seçilen hikayenin sahibi vakfın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

    ÜNLÜLERDEN DESTEK
    Geçtiğimiz yıllarda kampanyaya çok sayıda sanatçı ve sporcu da sosyal medyadan destek vermişti. Kampanyaya destek veren ünlüler arasında Arda Türkmen, Altan Erkekli, Arzum Onan, Dağhan Külegeç, Engin Hepileri, Haldun Dormen, Hülya Koçyiğit, Kayhan Yıldızoğlu, Kenan Vural, Levent Can, Özge Borak, Sinan Güler ve Sunay Akın gibi pek çok isim yer alıyor.

    Etiketler: başvuru
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