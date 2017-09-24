Faciada ölenlerin sayısı 24’e çıktı

Kocaeli Kefken açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Kefken açıklarında önceki gün sabaha karşı saat 05.25‘te içinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ilk etapta 40 göçmen kurtarılmıştı.

Bugünkü çalışmalar kapsamında, TCSG DOST gemisi ve havalanan Sahil Güvenlik helikopterindeki personel tarafından Kefken'in 56 deniz mili kuzeyinde bir ceset tespit edildi.

Sahil Güvenlik personeli, helikopterle yeri belirlenen 30-35 yaşlarındaki bir kadın göçmene ait cesedi sudan çıkardı. Böylece, olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e ulaştı. Kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.