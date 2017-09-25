Fabrika ayarlarına dönüyoruz!

DERECE YANIKLAR

Her güzel şey gibi bir yaz daha bitti. Alarmları kargaların kahvaltı zamanına kurup, sokağın gürültüsüne çoktan karıştık. Koca bir yaz ayağımızdan hiç çıkarmadığımız parmak arası terliklerimizi çıkarıp ayakkabılarımızı giydik. Güneşten üzerindeki yazılar okunmaz hale gelen tişörtümüzü ilk kez yıkadık. Deniz kumuyla dolmuş sırt çantalarımızı silkeledik. Kimimizin vücudunda, kimimizin ruhunda kalan yanık izleriyle döndük yine kürkçü dükkanlarına. Sahi, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun da, aşktan ne haber?

REFERANS: ESKİ SEVGİLİ

Bu yaz dünya kadar aşk yaza damgasını vurdu. Gündemi en çok sallayan, elbette Adriana Lima ile Metin Hara aşkıydı. Victoria Secret izlerken erkekleri kıskanıyoruz diye yerden yere vuruluyorduk, aha buyurun biri yengemiz oldu. Öyle imkansızdı ki bu aşk hepimiz için, Adriana’ya toz konduramıyor ama Metin Hara’ya demediğimizi bırakmıyorduk. Öyle ya Adriana bu. Tanrı kadını yeniden yaratmıştı sanki özene bezene. Metin Hara ise asla üzerine konduramayacağımız bir toz bulutu. Öyle dedik, böyle dedik, yok canım şehir efsanesidir dedik ama yok. Metin ve Adriana dibine kadar aşığız diye bağırıyorlardı sosyal medya hesaplarından. Hikayedeki erkek tarafı ise aşkının kanıtı olarak eski sevgililerini referans gösteriyordu bize. Biz şok. Bir eski sevgilinin başına gelebilecek en garip olaydır herhalde. Yani hem ne kadar güzel olduğunuz vurgulanıyor, hem de bitmiş gitmiş bir aşkta hala adınız geçiyor, üstelik yeni aşka referans olarak. Ne diyelim, hayat kimseye, eski sevgilisine referans olacak kadar zalim davranmasın.

PEKİ YA SİZ, YALNIZLIĞIN KAÇINCI HALİNDEYDİNİZ BU YAZ?

Yine kim bilir kaç aşk yaza kurban edildi. Peki ya siz, yalnızlığın kaçıncı halindeydiniz bu yaz? Kıştan üzerinizde kalan o ağırlığı bu yaz da mı atamadınız? Olsundu. Bak şu ikisi bu yaz ayrıldılar, üstelik yok yere. Şu karşıdan gelen biraz kazonova ama yine de sen bilirsin. Hadi ama, herkesin yazdan kalma gevşek halleri bu günler. En fazla yeniden yanılırsınız ama peki ya ihtimallere ne olacak?

Koca yazı yediniz, önümüz kış, bir hikaye yakalamalısınız artık, winter is coming.

Ah yaz! Yine göz açıp kapayıncaya geçiverdin. Sen avuçlarımızdan kayıp giderken, biz seni yine aynı heyecanla bekliyor olacağız. Tabii sen yine de elin boş gelme, sevip sevilenlere heyecan, yalnız kalplere de bir çare aşkı da yanına al gel. Ama mutlaka yine gel.

Hepinizin güzel bir tatil yapmış olduğunuzu umuyor, emeği geçen bir aşk yaşadıysanız, tekrar görüşmenizi canı gönülden diliyorum.

Hoş geldiniz.

Yazan: Tuğba Badal