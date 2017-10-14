Evli adamla ilişkisi var diye ablasını öldürdü

Bağcılar'da, 22 yaşındaki Hasan Belli, 24 yaşındaki ablası Öznur Belli'nin evli ve çocuklu Abdurrahman Demir'le(35) ilişki yaşadığını çevresinden duymaya başladı. Söylentiler ayyuka çıkınca tabanca satın aldı. Daha sonra çalıştığı çiğköfteci dükkanından çıkarak ablası Öznur Belli'nin çalıştığı işyerine geldi. Peş peşe tabancasını ateşleyerek ablası Öznur Belli'yi öldürdü.



Daha sonra üst sokaktaki Abdurrahman Demir'in çalıştığı işyerine yöneldi. Burada da tabancasını ateşleyerek Demir'i ağır yaraladı. Başından ve sırtından vurulan Demir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öznur Belli'nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Uyuşturucu kullanmak ve ve 2 yaralama olayından emniyette kaydı bulunan Hasan Belli'yi bulmak için polisin çalışması sürüyor.