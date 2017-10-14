Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Evli adamla ilişkisi var diye ablasını öldürdü

    Evli adamla ilişkisi var diye ablasını öldürdü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.10.2017 - 16:26 | Son Güncelleme:

    Bağcılar'da, çiğköfteci dükkanında çalışan Hasan Belli, evli bir kişiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ablası Öznur Belli'yi geçen Çarşamba günü tabancayla vurarak öldürdü. İlişkisini olduğu öne sürdüğü Abdurrahman Demir'i de yaraladı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hasan Belli her yerde aranıyor.

    Bağcılar'da, 22 yaşındaki Hasan Belli, 24 yaşındaki ablası Öznur Belli'nin evli ve çocuklu Abdurrahman Demir'le(35) ilişki yaşadığını çevresinden duymaya başladı. Söylentiler ayyuka çıkınca tabanca satın aldı. Daha sonra çalıştığı çiğköfteci dükkanından çıkarak ablası Öznur Belli'nin çalıştığı işyerine geldi. Peş peşe tabancasını ateşleyerek ablası Öznur Belli'yi öldürdü.

    Daha sonra üst sokaktaki Abdurrahman Demir'in çalıştığı işyerine yöneldi. Burada da tabancasını ateşleyerek Demir'i ağır yaraladı. Başından ve sırtından vurulan Demir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öznur Belli'nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
    Uyuşturucu kullanmak ve ve 2 yaralama olayından emniyette kaydı bulunan Hasan Belli'yi bulmak için polisin çalışması sürüyor.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , evlilik dışı ilişki , cinayet , abla , kardeş
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri