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    Evlada veda

    DHA
    04.11.2017 - 23:22 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir’in (26) Manisa Salihli’deki cenaze namazını babası kıldırdı.

    Şehidin eşi Yeşim Taşdemir, Salihli Hamidiye Camisi’ndeki tören boyunca metanetini korurken, çevresindekilere, “Dik durun, ezanı susturmadı bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin” dedi. Taşdemir kucağındaki kızı Esma’ya da “Babanın düğününe geldik” dedi. Anne Saliha Üray da tören boyunca oğlunun gömleğine sarıldı. Namazdan sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna dönüp konuşan acılı baba İbrahim Taşdemir ise “Bana Rabbimin en büyük nimetlerinden birisi Ahmet oğlum doğduğunda geldi. Rabbim oğlumun şehadetiyle bizi ikinci kez ödüllendirdi. Rabbime hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum” dedi. Şehit Taşdemir’in cenazesi Salihli Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Diyarbakır’da 1 polisin şehit olduğu, 9 polisin yaralandığı, 1 teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10’a yükseldi. Öldürülen teröristin gözaltına alınan eşi, kocasının 6 aydır Lice’de eğitim gördüğünü ve eğitim süresince eve de gelmediğini anlattı.

    Etiketler: şehit cenazeleri , gazetehaberleri
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