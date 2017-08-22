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    Evinin önündeki iki otomobilini yaktılar

    Ali VARLI / BERLİN
    22 Ağustos 2017 - 11:10Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 11:10

    SPD’nin Federal Meclis milletvekili Michele Müntefering’in iki otomobili de kundaklandı. Polis iki şüpheliyi arıyor.

    SOSYAL Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekili Michele Müntefering’in araçları kundaklandı. Pazartesiyi salıya bağlayan gece kimliği belirsiz iki kişi, Müntefering’in Herne’deki evinin önünde park eden iki otomobilini ateşe verdi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Polis, saldırganların önce otomobillerin camlarını kırdığını, ardından da arabaların içine molotofkokteyli attığını söyledi. Olaya devlet güvenlik polisi el koydu.
    Polis köpekleri ve helikopterlerle çevrede arama yapan devlet güvenlik polisi, iki saldırganın peşine düştü. Siyah ceket ve mont giydikleri belirlenen saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

    SALDIRININ SİYASİ YÖNÜ VAR MI?
    Polis, olayı tüm boyutlarıyla araştırırken, saldırının siyasi yönünün de olabileceğini dikkate alıyor. SPD eski Genel Başkanı Franz Müntefering’in eşini olan Michele Müntefering, 2013 yılından beri milletvekilliği yapıyor. Müntefering, Türk Alman Parlamenter Dostluk Grubu’nun başkanlığını sürdürüyor.

    Etiketler: Michele Müntefering , kundaklama , SPD
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