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    Evin altına tünel kazıp define aradılar

    Umut KARAKOYUN /İZMİR (DHA)
    21.02.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Konak ilçesi Namık Kemal Mahallesi´nde kamulaştırılan tescilli binaya giren kimliği belirsiz kişiler, evin altında en az 20 metre tünel kazıp, define aradı. Evin eski sahibi Mahalle Muhtarı İbrahim Cebeci, durumu İzmir Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

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    • Evin altına 20 metre tünel kazıp define aradılar
    • Evin altına 20 metre tünel kazıp define aradılar
    • Evin altına 20 metre tünel kazıp define aradılar
    • Evin altına 20 metre tünel kazıp define aradılar

    Konak ilçesi Namık Kemal Mahallesi 425 Sokak'ta, 28 numarada bulunan, mahallenin muhtarı İbrahim Cebeci´nin tescilli evi 3.5 yıl önce Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Evin kapı ve pencereleri hırsızlar tarafından çalınınca, binanın çevresi saclarla kapatıldı. Ancak bu önlem de hırsızları durdurmaya yetmedi. Bir süre sonra tescilli binanın içerisine girilmemesi için takılan saclar da hurdacılar tarafından çalındı. Mahalleli, kamulaştırılan binaları talan eden hırsızlarla uğraşırken, ortaya define avcıları da çıktı.

    Mahalle Muhtarı İbrahim Cebeci´nin eski evine giren kimliği belirsiz kişiler, içinde tünel kazdı. En 20 metre kazılan tünel, görenleri şaşkına çevirdi. Tünelden çıkan toprak da, evin boş kısımlarında depolandı. Tüneli kazan kişi veya kişilerin, kazı yaparken giydikleri kıyafetleri evin içerisinde bıraktıkları gözlendi. Ayrıca yine tünel kazarken takılan maske ve berenin de kazı alanında bırakıldığı dikkat çekti.

    DEFİNE ARADILAR

    Mahalle Muhtarı İbrahim Cebeci, durumdan bir vatandaşın ihbarı üzerine haberdar olduğunu söyledi. Cebeci, bir mahallelinin kendisine, sabah saat 06.00 sıralarında evden ellerinde kürek olan 3 kişinin çıktığını gördüğünü söylediğini anlattı. Bunun üzerine eve girip baktıklarında, bu manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Evin banyo kısmına denk gelen bölümde tünel kazıldığını gören Cebeci, durumu İzmir Müze Müdürlüğü´ne bildirdiklerini belirtti.

    Müdürlük yetkililerinin gelip kazı yapılan alanın fotoğraflarını çektiğini kaydeden Cebeci, her gün yeni bir olayla karşılaştıklarını ve artık kamulaştırılan tescilsiz binaların yıkılması gerektiğini ifade etti. Eski evinde define arandığının anlaşıldığını vurgulayan Cebeci, yetkililerin seslerini duymalarını istedi.

    Etiketler: İzmir , define , tünel , İbrahim Cebeci , son dakika
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