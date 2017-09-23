Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında büyük intikam!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm fragmanında yaşanacaklar merakla beklenirken, ekranlara gelen fragmanda aksiyon dolu sahneler dikkat çekti. Hızır ve ailesi intikamının peşinden koşarken Ünal'ın 'çok kanacak' demesi savaşın ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar yaşanırken, Hayriye annenin elinde silahla göründüğü sahne ise izleyenleri şaşırttı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanan olayların özetlendiği o görüntüler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli tüm işlerini İlyas'a devredip memleketine yerleştikten sonra ailesiyle, alıştığı sorunlardan uzakta alışılmadık bir mutluluğa sahip olmuştur. Onca yaşanan sıkıntıdan sonra bir nebze huzur bulan ailenin tadının kaçacağı günler ise çok uzakta değildir. İntikamının peşine düşen düşmanlar Hızır'ın yakasını bırakmazlar.

Ünal Kaplan ile birlikte tüm masa üyelerinin ortak kararı Hızır'ın bir an önce gelip masaya oturması yönündedir. İstihbaratın içindeki kendine yakın güçleri maşa olarak kullanan CIA, büyük kıyım için hazırlanmaktadır. Olayın ehemmiyetinin farkında olan herkes bir yandan Hızır'a kurulan pusuların ardını araştırırken diğer yandan dönüşünü sağlamaya çalışır.

Peşinde ölümle gezen Hızır'ın dönüp işlerin başına geçmekten başka çaresi yoktur. Tabi eğer bunun için hala zamanı varsa…