Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı sorusu merakla cevap ararken, yeni yıla girilen dönemde bir çok dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bunlar arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de yeni bölüm fragmanıyla ekranlara gelmedi. Şimdi izleyenler dizinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyorlar.
Dizinin son bölümünde Mürsel ölmüş ve masa toplantısında büyük olaylar yaşanmıştı. Masa toplantısında Çakırbeyli Ailesi'ni gözaltına aldığını sanan Nevzat büyük bir sürpriz ile karşılaşmış ve aslında alıkonulan kişinin kendisi olduğunu geçte olsa anlamıştı. Nevzat'ın ölümünün ardından dizinin büyük süprizi son sahnede kendini gösterdi.
Suikast sonucunda öldüğü sanılan Davut, ortaya çıktı. Ünal ile yaptığı görüşmenin ardından çok kritik şeyler söyleyen Davut'un yeni bölümlerde neler yapacağı ise merak konusu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.
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