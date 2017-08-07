 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor İşte ilk fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde başrol karakterlerinden Hızır Çakırbeyli, geçmişe dair tüm hesaplarını görmüş ve artık işleri bırakma kararı almıştı. Aile üyeleri kararı şaşkınlık ile karşılarken, kimse o na mani olamamış ve Hızır istediği yaşamak için Karadeniz'e yol almıştı..

İzleyiciler dizinin yeni sezon tarihinin ne zaman olduğunu merak ederken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Dizi yeni sezonuna Eylül ayında merhaba diyecek.

Hey gidi Karadeniz

Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin üçüncü sezon bölümleri için Karadeniz’de kamera karşısına geçti.

İki oyuncunun bu fotoğrafını senarist Bahadır Özdener “Hey gidi Karadeniz” notuyla sosyal medyada yayınladı.

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