Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde merak uyandıran olaylar tek tek aydınlanırken, Hızır ve ailesi daha zor günler yaşamamak için bir dizi plan hazırlığı içinde. Mübeccel'in, Servet'in yaptığı gizli silahı ve yaşananları anlatmasının ardından Hızır, onları yurt dışına göndermek istiyor.. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesinde ise beklenmedik bir olay yaşanıyor.. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm ve ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A DAHİL OLAN YENİ KARAKTERLER
Olgun Şimşek
Karakter ismi: Yaşar Kimsesiz
Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O'na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar'ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.
Birol Ünel
Karakter ismi: Teoman Yıldıran
Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra, kirli hayatından arınması için devletle bağlantıları olan abisi tarafından Türkiye'ye gönderilir. Onu eski tanıyanlar kafasının yerinde olduğu bir ana neredeyse tanık olmamıştır. Amacı yeni bir sayfa açmak gibi görünse de gelir gelmez masaya oturmak istemesi abisinin üzerindeki tesirinin kanıtıdır. Eli kolu uzun, istediğini almanın yollarını bilen, iş bitirici, tehlikeli bir adamdır. Bu özellikleri sayesinde masaya kazandıracakları konusunda kendine güvenir. Zamanında Ceylan ile evlenmeyi çok istemiş, yıllar geçmesine rağmen bu arzusundan vazgeçmemiştir.
Haydar Şişman
Karakter ismi: Hurşit Dere
50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…
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