Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75. bölüm fragmanında olaylar çığrından çıkıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75. yeni bölüm fragmanında olaylar dur durak bilmiyor. Sürekli ailesinden birisini kaybeden Hızır, bunun sorumlusunu ortadan kaldırmak istediğini Ünal'a anlatmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75. bölüm fragmanında Ünal ise her şeyi Ekrem'in planladığını dolayısıyla onun ölmesi gerektiğini söyler. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75. yeni bölüm fragmanında Ekrem sorunsuzca ortadan kaldırılabilecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, kızının ölümüne sebebiyet veren düşmanından tüm zor koşullara rağmen intikamını almış, kalbini biraz olsun soğutmuştur.

Bunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Nevzat, öldürülenin bir gizli tanık olması nedeniyle, devletin gölgesinin artık Çakırbeyliler üzerinde olmayacağını açıkça belirtir. Böylece masaya kabul görülecekleri konusunda söz verilen yeni isimler, olduğundan daha tehlikeli bir konuma gelir.

Bir an önce yok edilmeleri mevzusunda uzlaşılsa da Kimsesiz Yaşar masada yapacağı hamlesiyle dokunulmaz olmayı başaracaktır.

Tam bitti denilen yerden yeniden başlayan felaketler zinciri kimsenin rahat bir nefes almasına izin vermez.

Zeyno'nun intikamının alınmasında büyük katkısı olan Servet, kısa zamanda düşmanlar tarafından fark edilir.

Mübeccel'i de yanına alarak bir an önce ülkeyi terk etmekten başka çaresi kalmaz. Yapacakları yolculuğun varacağı yeri ise kimse tahmin edemeyecektir.