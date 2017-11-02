Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eskişehir Barosu’nda ‘Elimi nasıl sıkmazsın’ kavgası

    Eskişehir Barosu’nda ‘Elimi nasıl sıkmazsın’ kavgası

    İSMAİL SAYMAZ / Hürriyet
    02.11.2017 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, bir stajyer avukatın ruhsat töreninde elini sıkmayı reddeden Avukat Pınar Çelik Arpacı’nın kürsüde yapacağı konuşmaya izin vermedi. Öztekin kürsünün önüne geçip kolundan tutarak, beş yıl kadın komisyonu başkanlığı yapan Arpacı’yı engelledi.

    Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Büyükada’daki gözaltı sonrası basın açıklaması yapmak istedi. Etkinliğe izin vermeyen Baro, komisyonun dokuz üyesini üyelikten çıkardı. Komisyon Üyesi Pınar Çelik Arpacı, karara idare mahkemesinde iptal davası açtı.

    KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ

    Gerginlik, Arpacı’nın stajyer avukatının ruhsat törenine yansıdı. Arpacı yaşananlardan ötürü Başkan Rıza Öztekin’in elini sıkmayı reddetti. Eli havada kalan Öztekin, teamüle göre stajyerine kürsüden başarı dilemek isteyen Arpacı’nın konuşmasına izin vermedi.

    Arpacı’ya bağıran Öztekin, kürsünün önüne geçerek ve kadın avukatın ellerini tutarak, konuşmayı engelledi. Ardından baro görevlilerine “Gereğini yapın” diye bağırdı. Öztekin’in tavrı, salondaki kimi avukatların tepkisini çekti.

    Etiketler: son dakika , Avukat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri