Eskişehir Barosu’nda ‘Elimi nasıl sıkmazsın’ kavgası

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Büyükada’daki gözaltı sonrası basın açıklaması yapmak istedi. Etkinliğe izin vermeyen Baro, komisyonun dokuz üyesini üyelikten çıkardı. Komisyon Üyesi Pınar Çelik Arpacı, karara idare mahkemesinde iptal davası açtı.



KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ



Gerginlik, Arpacı’nın stajyer avukatının ruhsat törenine yansıdı. Arpacı yaşananlardan ötürü Başkan Rıza Öztekin’in elini sıkmayı reddetti. Eli havada kalan Öztekin, teamüle göre stajyerine kürsüden başarı dilemek isteyen Arpacı’nın konuşmasına izin vermedi.



Arpacı’ya bağıran Öztekin, kürsünün önüne geçerek ve kadın avukatın ellerini tutarak, konuşmayı engelledi. Ardından baro görevlilerine “Gereğini yapın” diye bağırdı. Öztekin’in tavrı, salondaki kimi avukatların tepkisini çekti.