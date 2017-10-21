Eski HSYK'ya örgüt fezlekesi

Savcı Mehmet Tamöz’ün, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu ve Şaban Işık hakkında hazırladığı fezlekelerde, “örgüt içerisinde bilerek ve isteyerek yer alan 5 şüphelinin de ByLock kullanıcısı oldukları, şüphelilerden bazılarının 2010 HSYK’sı döneminde Yargıtay ve Danıştay’a üye seçimine ilişkin yapılan FETÖ toplantısında seçici, bazılarının da seçilenlerden olduğu” belirtildi.



Şüphelilerin, örgüt imamı olan eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere’ye bağlı faaliyet gösterdikleri iddia edildi. Fezlekelerde, “Şüphelilerin Nazmi Dere’nin talimatları doğrultusunda HSYK’da oy kullandıkları, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT TIR’larının durdurulması, 22 Temmuz, yasadışı dinleme, 17-25 Aralık Kumpas gibi davalarda Dere’nin verdiği talimat doğrultusunda kararlar verip muhalefet şerhleri yazdıkları tespit edilmiştir” denildi. Fezlekede şüphelilere 22.5 yıl ceza talep edildi.



