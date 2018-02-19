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    Karısının sevgilisine mesajlı pusu! Çifte cinayette yeni gelişme

    ANKARA (İHA)
    19.02.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Kayseri'den gelerek önce eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi, ardından da eşini öldüren bir kişi, polisin takibi sonucu olaydan 24 saat sonra yakalandı. Volkan Ö. yapılan sorgusundan sonra savcılığa sevk edildi.. Sevgilisini beklerken öldürülen gencin katil zanlısı kocanın, önce telefonundan mesaj atarak çağırdığı adamı, ardından da karısını öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Volkan Ö. savcılığa sevk edildi.

    Ankara'nın Mamak ilçesinde Çatak Caddesi'nde bir evin önünde sevgilisini bekleyen 22 yaşındaki Savaş Türkmen'i silahla vurup öldüren zanlı sevgilisinin eşi Volkan Ö. çıktı.

    Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı olduğu belirlenen Volkan Ö. yakalandı. Volkan Ö.'nün polise itirafı ise ikinci bir cinayeti ortaya çıkarttı. Zanlı 30 yaşındaki Volkan Ö., "Eşimi de Mamak'ta vurdum" dedi.

    MESAJ ATIP ÇAĞIRDI

    Bunun üzerine Mamak'taki adrese giden polis jandarma bölgesinde Volkan Ö.'nün eşi 25 yaşındaki Cansu Ö.'yü pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Volkan Ö., ayrılma aşamasında oldukları eşinin cep telefonundan birisiyle mesajlaştığını fark edince bu kişiye mesaj atıp çağırdığını söyledi. Volkan Ö., yaşadığı Kayseri'den ticari taksiye binerek randevu yerine gelen Türkmen'i öldürdükten sonra eşini de öldürdüğünü söyledi.

    Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Volkan Ö.’nün yapılan sorgusundan sonra savcılığa sevk edildiği bildirildi.

    Etiketler: ANKARA , Cinayet , olay yeri , son dakika
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