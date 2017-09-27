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    Eşini ve torununu kurtardı kendisi yanarak öldü

    AA
    27.09.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:41

    Mardin'in Artuklu ilçesinde evlerinde çıkan yangını fark ederek eşini ve torununu uyandırarak uzaklaşmalarını sağlayan 71 yaşındaki İsmail Aykaç, alevlere müdahale için döndüğü evinde yanarak yaşamını yitirdi.

    Yenikapı Mahallesi'nde İsmail ve eşi Gurbet Aykaç'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden İsmail Aykaç, evlerinin avlusundaki tahtta uyuyan eşi ve torunu Buse Melek Aykaç'ı uyandırarak, uzaklaşmalarını sağladı.

    Yangına müdahale için yeniden eve giren Aykaç, yanarak hayatını kaybetti.  Dumandan etkilenen Gurbet Aykaç da Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
    Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.  Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

    Etiketler: Mardin , Artuklu , Yangın , İsmail Aykaç
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