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    Eşini, eşinin annesini ve babasını öldürdü, Facebook'tan canlı yayın yaptı

    DHA
    07.10.2017 - 20:39 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü’nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı av tüfeğiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz de arazide intihar ederek yaşamına son verdi.

    Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü’nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, ailesinin evine yerleşti.

    1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

    KATLİAM’IN ARDINDAN FACEBOOK’TAN CANLI YAYIN YAPTI

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." dedi.

    Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.

     

     

    Etiketler: Aydıncık , yozgat , ölüm
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