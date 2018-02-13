Eşi videoyu Instagram'a koyunca yakalandı

Tataristan’ın başkenti Kazan’da pastane işleten Samsunlu inşaat mühendisi Yusuf Genç, 21 Mart 2015’te evinde boğazı kesilmiş ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Tataristan polisi, Genç’in, bu ülkedeki ortağı Denizlili Şakir Meral tarafından öldürüldüğünü saptadı. Ülkeden kaçtığı belirlenen Meral,ÿInterpol tarafından da aranmaya başlandı. Interpol, Şakir Meral’in, Rusya uyruklu eşi Y.M. ve 2 çocuğuyla birlikte 22 Mart 2016’da Türkiye’ye İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan giriş yaptığını ve aynı gün de uçakla Konya’ya geldiğini belirledi. Çiftin izini kaybettirdiği tespit edildi. Interpol, yaklaşık 1 hafta sonra da durumu Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

SOSYAL MEDYADA BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Şakir Meral ve ailesini sosyal medyadan bulmaya çalıştı. Meral’in eşi Y.M.’nin sosyal medya uygulaması Instagram’da bir hesabının bulunduğunu belirleyen polis, kadını takibe aldı. Yapılan incelemede, Y.M.’nin Alanya’daki bir otelde ailece çektirdikleri fotoğrafa paylaşımlar arasında rastlandı. Fotoğrafın çekildiği otele giden polis, aileyi bulamadı. Otel kayıtlarında ise sahte isimle kaldıkları belirlendi.

Sosyal medyadaki takibini sürdüren polis, Şakir Meral’in eşi Y.M.’nin 23 Nisan 2016’da Instagram’da paylaştığı kar yağışı görüntüsünün Konya’da çekildiğini belirledi. Görüntülerin merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi’nde kaydedildiğini belirleyen polis, Şakir Meral’in oturduğu evi buldu. Polis, Meral’i, çocuklarıyla birlikte evin bahçesine çıktığı sırada gözaltına aldı.

50 BİN TL ALACAĞI VARMIŞ

Gözaltına alındığı evi, babasının adına satın aldığı ortaya çıkan Şakir Meral, polise verdiği ilk ifadesinde ortağından 50 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Meral ifadesinde, şöyle dedi:

"Tataristan’da pastane işletiyordum. Yusuf Genç ile de orada tanıştık. Bir pastane daha açtık ve o da ortak oldu. Aramızda bir süre sonra anlaşmazlık çıktı ve 50 bin lira alacağım bulunuyordu. Olay günü beni evine çağırdı. Evine gittiğimde, yanında bulunan iki Tataristanlıya beni dövdürtmek istedi. Ben de kendimi korumak için mutfaktan aldığım bıçakla Yusuf Genç’in boğazını kestim, ardından sırtından bıçakladım."

EŞİ, ÇOCUĞUNUN BEZİYLE TAMPON YAPMIŞ

Şakir Meral’in, ortağını öldürdüğü sırada çıkan arbedede boğazından ve sırtından yaralandığı ortaya çıktı. Eve kanlar içinde gelen Meral’i gören eşi endüstri mühendisi Y.M.’nin yolculuk boyunca pansuman yaptığı ortaya çıktı. Y.M. ifadesinde, şunları söyledi:

"Kocam o gün eve geldiğinde kanlar içindeydi. Hemen eczaneye gidip gazlı bez ve oksijenli su aldım. Daha sonra da İstanbula uçak bileti aldım. Eve dönünce Şakir'in yaralarını oksijenli suyla temizleyerek gazlı bezle bağladım. Evden çıkıp hemen İstanbul’a gitmek için uçağa bindik. Uçakta Şakir’in kanaması devam etti. Bir süre sonra kan, kıyafetlerinden dışarı çıkmaya başladı ama kimseye belli etmedik. İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiğimizde gazlı bezler kullanılamaz hale gelmişti. Ben de 2 yaşındaki oğlumun çocuk bezini kanamayı durdurmak için tampon olarak kullandım. Konya’ya geldikten sonra da herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmedik. Ben evde onun yaralarını pansuman ettim."

Şüpheli Şakir Meral, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Şakir Meral, duruşmadaki son savunmasında, "Kendimi, hayatımı korumak için hareket ettim. Ne kadar yalvardıysam da bana ilk saldıran onlar oldu. Ben de kendimi savundum" dedi.

Mahkeme heyeti, Meral’i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.