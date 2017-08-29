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    Eşi hastanede, o son yolculuğuna uğurlandı

    Sinan BİLGİLİ, DHA
    29 Ağustos 2017 - 15:36Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 15:36

    İstanbul Bahçelievler'de dün motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Volkan Ercan son yolculuğuna uğurlandı.

    Ercan için Bağcılar Cemevi'nde cenaze namazı kılındı.

    Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yanı sıra Ercan'ın ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Ercan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kıraç'a götürüldü.

    Eşi hastanede, o son yolculuğuna uğurlandı

    Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada motosikletinin devrilmesi sonucu Volkan Ercan hayatını kaybetmiş eşi Esra Ercan ise ağır yaralanmıştı.

    Ercan, Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services (TGS)'de çalışıyordu.

    Etiketler: volkan ercan , motosiklet kazası , istanbul , bağcılar cemevi
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