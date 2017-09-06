Eşek şakası yüzünden az kalsın ölüyordu

15 yaşındaki Nickolas gece uykusundan bir acıyla uyandı. Boğazından bu acı zaman zaman yanma hissi yaratıyordu. ‘Hot Water Challenge’ (Sıcak su meydan okuması) isimli şakaya maruz kalan genç ölümden döndü.

Nickolas, “Beni yalnız bırakmalarını istiyorum. Onlar arkadaşlarım değiller ve olamayacaklar da” dedi. Şimdi genç çocuk insanları bu tehlikeli şaka hakkında uyarıyor. ‘Hot Water Challenge' ismi verilen şakayla kişilerin üzerine hiç beklemedikleri anda sıcak su dökülüyor.

Arkansas'ta yaşayan 15 yaşındaki Nickolas Conrad talihsiz şakanın son kurbanı. Bir gece Nickolas uyurken arkadaşları mikrodalga fırında su ısıttı ve boğazına döktüler. The Sun'a konuşan Nickolas, “Su geldiğinde boynum öyle yandı ki tarif etmemin imkânı yok. Ertesi sabah çığlıklar içinde uyandım ve ağlamaya başladım. Hayatımda duyduğum en kötü acıydı” dedi.

Arkadaşlarının ona yaptığı ilk şaka değildi bu. Daha önce de çakmakla çocuğu yakmaya çalışmışlardı. Talihsiz şakadan nasibini alan tek kişi Nickolas da değil. Geçtiğimiz aylarda 11 yaşındaki Jamoneisha Merritt ismindeki küçük bir kızın suratına arkadaşları kaynar su döktü.

‘The Hot Water Challenge' ismi verilen şaka yüzünden Florida'da yaşayan sekiz yaşındaki bir kız da hayatını kaybetti. Kuzeni, küçük kıza kaynar haldeki sütü pipetle içmesini söyledi. Küçük kız aylar sonra hayatını kaybetti.



Küçük kızın halası Diane Johnson insanların bu çılgınca şaka hakkında uyarıyor.