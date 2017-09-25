‘Esaretten Özgürlüğe’yi Londra’da sahnelemek istiyorlar

TİYATRO AŞHK’ın kurucularından Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker, bir dizi görüşmelerde bulunmak için geldikleri Londra’da buluştuk. Sanat yolculuklarını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ve Türk Tiyatrosu’nda hocaların hocası Muhsin Ertuğrul’un “Yarın kıyamet kopacağını bilsem, bugün tiyatro açardım” cümlelerinin aydınlattığını söyleyen Hüseyin Köroğlu “Şöyle bir etrafınıza bakarsanız dünyada barışa ne kadar çok ihtiyaç olduğunu görürsünüz. Bu düşünceden yola çıkarak KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Kanatsız Güvercinler” adlı oyunumuzu sahneye taşıdık. Oyunumuzla insanların barışa sevgi ile ulaşabileceklerini öneriyoruz” dedi. Şenay Saçbüker de “Irk, din, dil ayrımı yapmadan insanlar, birbirini saygıyla kabullenmeyi başarabilmelidir. Ancak o zaman barışın kapıları açılır” dedi. “Kanatsız Güvercinler” oyunu 23 Kasım’da da Türkiye’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde perde açacak.

Tiyatro AŞHK, 1918’de Osmanlı İmparatorluğu’nun Mondros Antlaşması’ndan sonra düşmanlar tarafından işgali ile başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile biten kurtuluş mücadelesini anlattıkları “Esaretten Özgürlüğe” gösterisinin de heyecanın yaşıyor.

Şenay Saçbüker Hüseyin Köroğlu

İKİ MAVİ GÖZLÜ ATATÜRK VE NAZIM HİKMET

Köroğlu, “İki Selanikliyi, iki memleket sevdalısını, iki mavi gözlü devi; Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Nazım Hikmet’i buluşturuyoruz. Çok heyecanlıyız. 24 Ekim’de, Cumhuriyet’i kutlama haftası içinde, Pera Palace Jumeirah’da seyircimizle buluşup dünya prömiyerimizi gerçekleştireceğiz” bilgisini verdi.

Saçbüker de “Ben şarkıları söyleyeceğim, Hüseyin şiirleri okuyacak, Müzik Direktörümüz Hakan Elbir de piyanoda bize eşlik edecek” dedi.

İkili, hem ”Kanatsız Güvercinler” oyunu hem de “Esaretten Özgürlüğe” gösterilerini Londra’da da sahnelemek için KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçisi Zehra Başaran ve İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer ile görüştü. Görüşmelerin çok olumlu geçti ve yakın bir tarihte Londra’da perde açmayı umduklarını söylediler.





EN ÇOK ‘SHAKESPEARE’ OYNAYAN OYUNCU

Hüseyin Köroğlu, Türkiye’de en çok ‘Shakespeare’ eserinde oynayan tiyatro oyuncusu olarak biliniyor. Oynadığı ve yönettiği Shakespeare oyunları arasında ‘Kral Lear’, ‘Bir Ata’, ‘Krallığım’, ‘Othello’, ‘Coriolanus’, ‘Kısasa Kısas’, ‘Trolius’ ile ‘Kressida’ var. Ayrıca Shakespeare oyunlarından yola çıkarak oyunlaştırdığı ‘Düş Oyuncakları’ isimli oyunu bulunuyor.