Erdoğan’ın plaket verdiği başkan için AK Parti'den açıklama

'DAVA HUSUMET NEDENİYLE AÇILMIŞ'

“Bugün siyasi rant devşirme peşinde olanların yayınladığı Subaşı Belediye Başkanımızla ilgili haberleri yakından takip etmekteyiz. Söz konusu haber üzerine yapılan incelemelerde iddia sahibi kişinin gayri yasal talebinin belediyeden karşılık bulamamasından kaynaklanan husumet olduğu görülmektedir. Nitekim mahkeme zabıtları da bu doğrultudadır.

AK Parti olarak FETÖ ile mücadeleyi maalesef tek başımıza yürütüyoruz. Ancak bazıları siyasi amaçla Türkiye’nin iç ve dış düşmanlarından medet ummaktadırlar. Bu oyunlarına gelmeyeceğiz.

Partimiz, FETÖ ile mücadeleyi her alanda yürütmektedir. Bu güne kadar yaptığımız soruşturmalarda 7 belediye başkanı 48 meclis üyesini ihraç ettik. Türkiye genelinde AK Partili belediyelerde ki tüm personel başkanlarımız tarafından FETÖ iltisakı yönünden incelenmiş tespit edilenlerin ilişiği kesilmiştir.

Bu çalışmalarda hukuki süreç beklenmeksizin, partimiz disiplin kurulu kararıyla işlem yapılmaktadır. Diğer partilerin de kendi içlerinde FETÖ temizliğini yapmalarını bekliyoruz. Ancak hala bir şey yaptıklarını görmedik. Nitekim muhalefetin FETÖ ile ilişkilerini kendi partili vekilleri de zaman zaman ikrar etmiştir.”