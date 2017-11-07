'Erdoğan'ın açıklamasını ilk duyuran gazeteciyim'

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Gökmen Ulu “Gece hepimiz darbe şoku ile sarsıldık. Cumhurbaşkanı yetkilileri Marmaris’te bulunan tüm gazetecileri otele davet etti. 00.05’te Erdoğan yanımıza geldi. Kamuoyu açıklaması yaptı. Haberi telefonla yazdırdım. Sozcu.com.tr’de 00.13’de yayınlandı. Bu açıklamayı tüm dünyaya duyuran ilk gazeteci benim. Darbecilerin Cumhurbaşkanı’nın yerini önceden öğrendikleri resmi belgelerle de tespit edilmiştir” dedi.

Yakalama kararı bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ise avukatı tarafından okunan yazılı savunmasında, “Bu da FETÖ’nün ters algı yaratarak oluşturduğu kumpas türlerinden biri” ifadesini kullandı.