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    Erbil'de korkutan gelişme... Sokaklara çıkmaya başladılar

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme:

    AA'nın haberine göre Irak güçlerinin, Kerkük'teki hezimetin ardından Erbil'i de almak için kente doğru hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil'de toplanan bir grup vatandaş gösteri düzenledi. Sosyal medya hesaplarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı basın kuruluşları tarafından Kerkük'te ayaklanma başladığına yönelik haberler ise yalanlanıyor. IKBY Dışişleri Bakanı Falah Mustafa Bakır, "Hiçbir zaman Irak ordusu ile savaşma niyetinde olmadıklarını" söyledi. Kerkük'te bulunan Irak Türkmen Cephesi temsilciliğine saldırı düzenlendi.

    Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği iddiasına karşı gösteri düzenleyip, ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açmaya başladı.

    Caddede toplanan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları taşıyan grup, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Haşdi Şabi karşıtı slogan attı. Göstericilerin kesintisiz bir şekilde havaya ateş açması nedeniyle olay yerine gelen emniyet güçleri, silah taşıyan vatandaşları gözaltına aldı.

    Erbilde korkutan gelişme... Sokaklara çıkmaya başladılar

    Duhok kentinde ise Kerkük'te Haşdi Şabi'ye karşı gelen Kürt göstericilere destek için yürüyüş yapıldı. Diyala'nın Hanekin ilçesinde de Haşdi Şabi'ye karşı gösterilerin artması üzerine geçici bir süreliğine sokaka çıkma yasağı ilan edildiği ileri sürüldü.

    Barzani'ye yakın Rudaw haber sitesi Kerkük'te ayaklanma çıktığına dair haberler yaptı. Ancak uluslararası yayın organları ve bölgedeki gazeteciler bu gelişmeyi doğrulamadı.

    KERKÜK'TE IRAK TÜRKMEN CEPHESİNE SALDIRI!

    Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki Irak Türkmen Cephesi (ITC) temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Olay sonrası binada yangın çıktı.

    ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimliği bilinmeyen kişilerce gece yarısı Irak Türkmen Cephesi'nin Altunköprü kasabasındaki temsilcilik binasına silahlı saldırı düzenlendi.” dedi. 

    Erbilde korkutan gelişme... Sokaklara çıkmaya başladılar

    Otomatik silahlarla yapılan saldırıda herhangi can kaybının yaşanmadığını söyleyen Kazancı, binada büyük hasar meydana geldiğini aktardı. 
    Kazancı, faillerin yakalanması için federal polis tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti. 

    Erbilde korkutan gelişme... Sokaklara çıkmaya başladılar

    IKBY GÜVENLİK AJANSIDAN YALANLAMA

    IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve televizyonlarında Erbil üzerinde tehlike olduğu ve Irak güçlerinin askeri hareketliliğe başladığı iddiaları yalanladı.
    Açıklamada, "Erbil kenti üzerinde herhangi bir tehlike olmadığı gibi hiçbir askeri hareketlilik de söz konusu değildir. Peşmerge tam bir hazırlık içerisinde." ifadelerine yer verildi.

    "IRAK ORDUSUYLA SAVAŞMA NİYETİMİZ YOK" 

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışişleri Bakanı Falah Mustafa Bakır, hiçbir zaman Irak ordusu ile savaşma niyetinde olmadıklarını söyledi.  Bakır CNN televizyonu ile yaptığı söyleşide, IKBY ile Irak arasında ortak bir anlayışa ulaşmak için diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti ve anlaşmazlığın petrol veya ulusal bayrak değil, iki ulusun geleceği üzerinde olduğunu söyledi.

    Etiketler: son dakika , kuzey Irak
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