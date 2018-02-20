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    Engin Geçtan vefat etti

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    Uzmanlık alanı psikiyatri olan, romancı ve yazar Prof. Dr. Engin Geçtan İstanbul’da 86 yaşında vefat etti. Geçtan’ın cenazesi bugün öğlen Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İzmir’de Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek. Psikiyatri alanının en güçlü isimlerinden biri olarak tanınan Engin Geçtan klinik çalışmalarını psikoterapist olarak da sürdürüyordu.

    12 Ocak 1932’de İzmir’de dünyaya gelen Engin Geçtan ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD’de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle uzmanlık eğitimi gördü. 1974’te profesörlüğe yükselen Geçtan, ODTÜ, Ankara, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulundu. Ayrıca, bir yandan psikiyatr olarak mesleğini icra ederken, bir yandan da çeşitli türlerde kitaplar kaleme aldı. Geçtan’ın Metis Yayınları tarafından yayımlanmış ‘Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar’, ‘İnsan Olmak’, ‘Psikanaliz ve Sonrası’, ‘Varoluş ve Psikiyatri’, ‘Kırmızı Kitap’, ‘Dersaadet’te Dans’, ‘Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?’, ‘Kimbilir?’, ‘Kızarmış Palamutun Kokusu’, ‘Hayat’, ‘Tren’, ‘Seyyar’, ‘Kuru Su’, ‘Zamane’, ‘Mesela Saat Onda’, ‘Rastgele Ben’, ‘Orada, Bir Arada’ adlı kitapları bulunuyor.

    Etiketler: vefat , gazetehaberleri , Engin Geçtan
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