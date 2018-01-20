Engellilerin beden eğitimi öğretmenleri MŞÜ’de de yetişecek

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin engellilerle ilgili önemli projelere imza attığını söyledi. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bu bölüm için talepte bulunduklarını ve bunun kabul edildiğini belirten Polat, "Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümümüz, Malatya'dan sonra Türkiye'de açılmış ikinci bölüm olacak. Burada özellikle engellilerin beden eğitimi konusunda öğretmenlerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim bakanlıklarının ilgili genel müdürlükleriyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını anlatan Rektör Polat, şöyle devam etti:

"Bakanlarımızdan talebimiz şu; söz konusu bölümden mezun olan öğrenci arkadaşlarımıza ilgili alanlarda istihdam imkânlarının verilmesi, öğretmenlik yapabilmeleri için fırsat tanınması. Bunlar tanındığında bana göre Türkiye bu konuda lig atlayacak. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda bu alanla ilgili çeşitli bölümler var. Buradan mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında, özel sektörde çok rahat iş bulabilirler. Bu açıdan şayet bu bölümlerde mezun olan öğrencilerimize de bu imkan tanınırsa, sanıyorum Türkiye'de engelliler için çok önemli bir adım atılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuya önem veriyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÖĞRENCİ ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Fethi Ahmet Polat, BESYO'nun Muş'ta geçen yıl açıldığını, öğrencilerinin Türkiye ve uluslararası düzeyde çeşitli başarılar elde ettiklerini ve YÖK'ün de bu başarıyı gördüğünü söyledi.

Engellilerle ilgili farkındalık oluşturulması noktasında üniversiteye düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Polat, amaçlarının öncelikle bu bölüme öğrenci almak olduğunu belirtti.

Bunun için YÖK'ün bazı kriterleri olduğunu anlatan Rektör Polat, şunları söyledi:

"İlgili bölümde öğretim elemanı sayısının yeterli olması gerekiyor. Biz de sayıyı hemen hemen tamamlamış durumdayız. Belki bir transfer daha yapmamız gerekecek. Dolayısıyla öğretim eleman sayısına ulaştığımızda inşallah önümüzdeki yıl öğrenci almayı düşünüyoruz. Türkiye'nin pek çok ilinde beden eğitimiyle ilgili fakülteler ve yüksekokullar var. Bu anlamda BESYO konusunda iddialıyız. Pek çok üniversitenin önünde olduğumuzu düşünüyoruz. Muş bunu hak ediyor. Engelli spor kulüplerinin bulunması ve Türkiye çapında bedensel engellilerin başarılı olması Muş'u öne çıkarıyor."

"MEZUN OLANLAR ÖĞRETMEN OLACAK"

MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu da Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünün açılması dolayısıyla gururlu olduklarını söyledi.

Bu konuda Rektör Polat ve ekibine teşekkür eden Kırımoğlu, "Bu kadar köklü üniversite arasında ilk yılımızda böyle bir bölümü açmamızda en büyük emek, tabii yönetimindir. Açılan bölüme ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ve yapacağımız yetenek sınavı sonucunda alacağımız arkadaşlarımızın Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğini yapacak. Bu bölüm ilk defa başka bir üniversitemizde 2012’de açıldı. Şu anda mevcut sistemde bu arkadaşlarımız öğretmen olarak atanmaktadır. Üniversite olarak bu çocukları mezun ettiğimizde işsiz ordusuna katmayacağız."

Daha önce de engellilerin eğitimlerine yönelik Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Almanya Köln Spor Üniversitesiyle ortaklaşa açılan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan, ‘Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü’ 2011-2012 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştı.