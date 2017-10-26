En iyi Türk üniversitesi 190. sırada

2018 sıralamasında yer verdiği yükseköğretim kurumunu 1000’den 1.250’ye, ülke sayısını ise 65’ten 74’e çıkardı. Bu sayede listedeki Türk üniversiteleri 20’den 30’a yükselirken, tüm kurumlar 2017 sıralamasına göre düşüş yaşadı.



Türkiye’den en iyi dereceyi yapan Boğaziçi 166’nc sıradan 190’a; ODTÜ 231’den 314’e ve İTÜ ise 257’den 336’ya geriledi. Dünyada ilk sırayı bir kez daha Harvard alırken, Massachusetts Teknolojisi Enstitüsü (MIT) ikinci, Stanford üçüncü, California Berkeley dördüncü, Oxford beşinci oldu.









