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    En iyi Türk üniversitesi 190. sırada

    Önder ÖNDEŞ
    26.10.2017 - 21:07 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli bilgi ve haber yayıncısı US. News, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018’i açıkladı. Üniversiteler global/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kritere göre sıralandı.

    2018 sıralamasında yer verdiği yükseköğretim kurumunu 1000’den 1.250’ye, ülke sayısını ise 65’ten 74’e çıkardı. Bu sayede listedeki Türk üniversiteleri 20’den 30’a yükselirken, tüm kurumlar 2017 sıralamasına göre düşüş yaşadı.

    Türkiye’den en iyi dereceyi yapan Boğaziçi 166’nc sıradan 190’a; ODTÜ 231’den 314’e ve İTÜ ise 257’den 336’ya geriledi. Dünyada ilk sırayı bir kez daha Harvard alırken, Massachusetts Teknolojisi Enstitüsü (MIT) ikinci, Stanford üçüncü, California Berkeley dördüncü, Oxford beşinci oldu.

    En iyi Türk üniversitesi 190. sırada


    Etiketler: Üniversite , gazetehaberleri
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