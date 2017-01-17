En iyi belediye ödülü verildi

İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Ümraniye Belediyesi, En iyi belediye projelerinin ödüllendirildiği Altın Karınca ödülleri 'Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler' kategorisinde Bilge Çocuk Üstün Yetenekliler Eğitimi projesi ile ödül aldı. Her yıl düzenlenen belediyecilik anlayışının daha da ileri taşınmasını amaçlayan bu yarışma Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenmektedir. Bu yıl düzenlenen yarışmada yine belediyeler hayata geçirdiği birbirinden iddialı ve bir o kadar önemli projeyi tanıtırken Ümraniye Belediyesi de ilçe sakinlerinden de tam not almış olan Bilge Çocuk Üstün Yetenekliler Eğitimi projesi ile yarışmaya katılmıştı.

Altıncısı düzenlenen ve Marmara Belediyeler Birliği'nin Organize ettiği 'Altın Karınca-İyi Belediyecilik Ödülleri' yarışması İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gerçekleştirilen bir organizasyonla sahiplerini buldu. Conrad İstanbul Bosphorus Otel'inde gerçekleştirilen programa başta Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yanı sıra bölge il ve ilçelerin belediye başkanları da katıldı. Program yine Marmara Belediyeler Birliği'nin yapmış olduğu çalışmaların anlatıldığı kısa bir tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

8 AYRI KATEGORİDE ÖDÜL DAĞITILDI

Programda 8 ayrı kategoride tüm bölge belediyeleri projelerini yarıştırdı. Düzenlenen yarışmada, İmar Şehircilik ve Estetik, Afet Yönetimi, Kültür ve Sanat, Kurumsal Yönetim ve Gelişim, Ulaşım ve Altyapı Hizmetleri, Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler, Ar-Ge ve İnovasyon, Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri gibi çok farklı ve faydalı alanlarda başarılı projeleri bulunan belediyeler bir bir ödüllerini aldı.

Özel sektör temsilcileri ve bilim adamlarının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir jürinin değerlendirdiği çalışmalarda başarı gösteren belediyeler ödüle layık görüldü. Yüzlerce birbirinden seçkin projenin yer aldığı yarışmada toplam 88 ödül verildi.

Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, geleceğimizi emanet edeceğimiz yeni nesillerimizi teknoloji çağına adapte edebilmek üzere pek çok çalışmaya imza atıldığını belirten Ümraniye Belediyesi yeni hayata geçirdiği projesi ile ilçede ikamet eden üstün zekalı öğrenciler için uygulama başlattığı eğitim projesi olan 'Bilge Çocuk Eğitimi' projesi ile düzenlenen yarışmanın Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler kategorisinde Altın Karınca-İyi Belediyecilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can adına, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin elinden Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir aldı.

BİLGE ÇOCUK EĞİTİMİ PROJESİ

Ümraniye Belediyesi'nce hayata geçirildiği açıklanan ve bu yönde büyük başarı gösterdiği ifade edilen ve aynı zamanda da “en iyi belediye projesi” seçilen projede zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans sergileyen çocukların akademisyenlerce hazırlanmış ve oluşturulan kurulun onayı ile öğrencilere sunulmak üzere olan akıl oyunları, eğitimler bir kitapçık haline getirilerek öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesini sağlıyor. Sadece çocukları kapsamayan bu eğitim aynı zamanda programa katılan ve eğitime tabi tutulan öğrencilerin velilerinin de hem bilinçlenmesini hem de üstün zekaya sahip öğrencilerinin gerek dilini anlamasına gerekse çalışmalarına destek verebilmesi açısından eğitime tabi tutulup bilgilendirildiği kaydedildi. Alanında uzman olan eğitmenlerin öğrencilerin yanı sıra velilerin de çocukları nasıl bir geleceğin beklediğini ve bu çocukların geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda da etkinlikler düzenleyerek aileleri de çocukları ile birlikte geleceğe hazırladığı bildirildi.

Programa katılan öğrenciler yaptıkları açıklamada eğlenceli ve faydalı bulduğunu çoğunlukla teknoloji ve deneylerin yanı sıra merhamet, iyilik, paylaşım gibi sosyal bilgilerin de ön planda tutulduğunu fen bilimleri ile birlikte deney atölyelerinde çalıştıklarını kaydederken eğitmenler de hem lise düzeyinde hem de ilköğretim çağındaki öğrencilere eğitim verildiğini ve küçük yaştaki öğrencilerin daha büyük bir hevesle öğrendiğini ve bunu daha iyi aktardığını hatta bazen minik öğrencilerin verdikleri cevaplarla kendilerini şaşırttıklarını kaydetti.

GEÇEN YIL DA EN İYİ BELEDİYE PROJESİ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Ümraniye Belediyesi inşa ettiği Fojnica Ümraniye Kültür Merkezi, Altın Karınca Belediyecilik ödülleri kapsamında 1.lik ve Ümraniye Mesire Alanı ise 3.lük ödülünü almıştı.

Altın Karınca belediyecilik ödülleri hakkında

Altın Karınca yarışması, iyi belediye projelerini ödüllendirerek bu projelerin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını; bu yolla yaşam kalitesini daha da yükseltip örnek belediyelerle sürdürülebilir bir yaşam ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya, Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan belediyeler katılabilir. Üye belediyelerin iştirakleri, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilirler.