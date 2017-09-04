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    En acı bilanço! 100 ölü, 439 yaralı...

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 12:26 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 12:46

    Kurban Bayramı tatilinin ilk 9 gününde meydana gelen kaza sayısı 148, ölü sayısı 100, yaralı sayısı ise 439 oldu. Yetkililer, tatilin son gününde yollarda olan sürücüleri uyararak dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

    Sadece dün Adıyaman’da 3, İzmir, Tekirdağ ve Sinop’ta 6 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Böylece bayramın 3’üncü gününde meydana gelen 19 kazada, ölü sayısı 14’e, yaralı sayısı ise 55’e çıktı.

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    Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, tatilin son gününde yollarda olan sürücüleri, uykusuz direksiyon başına geçmemeleri, trafik sıkışıklığının yaşandığı bölgelerde sabırlı olmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takarak yolculuk yapmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

    OTOGARDA YOĞUNLUK

    Öte yandan Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da zaman zaman otobüslerin giriş noktasında yoğunluk yaşanıyor. Özel araçların giriş yaptığı bölümde ise uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Polis de otogarda sıkı önlemler alıyor. Otogarın giriş-çıkışına kontrol noktaları kuruldu. Denetim gerçekleştiren polisler şüpheli gördükleri araçlarda arama yapıyor.

    Etiketler: Trafik kazası , Ölüm , Bayram , son dakika
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