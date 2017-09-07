Emniyet'ten flaş karar!.. Kazalarda firma ismi açık açık verilecek

Polis ekiplerinin müdahale ettiği ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu çerçevede yeni bir uygulamaya başladı. Bu çerçevede, ölümlü trafik kazasına karışan özel toplu taşıma firmalarının isimlerine de emniyetin açıklamalarında yer verilmesi kararı alındı.

İLK AÇIKLAMA SİVAS'TAN

Karar'ın haberine göre, bu kapsamdaki ilk uygulama, dün, Sivas'ın Zarailçesindeki bir trafik kazasına ilişkin yazılı açıklamayla başlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürücü Maksut Sosa sevk ve idaresindeki Ağrı Nuh Turizm firmasına ait 74 AG 653 plaka sayılı yolcu otobüsü Sivas ili Zara ilçesinde 31.08.2017 günü saat 19.30 sıralarında ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Kazada otobüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/22 no'lu Devlet Karayolunda Erzincan istikametinden Sivas istikametine seyreden yolcu otobüsünün kilometresi 16+100'e geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında düşük bankete düşmesi ve takla atarak savrulması neticesi meydana geldi. Kaza ile ilgili, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmış olup 74 AG 653 plaka sayılı otobüs sürücüsünün kusur durumu ise adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecektir."