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Emniyet'te FETÖ soruşturmasında 731 şüpheli için iddianame tamamlandı
Hürriyet Haber
24 Ağustos 2017 - 14:45Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 14:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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