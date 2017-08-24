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    Emniyet'te FETÖ soruşturmasında 731 şüpheli için iddianame tamamlandı

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 14:45Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 14:45

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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    Etiketler: FETÖ , Soruşturma , iddianame
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