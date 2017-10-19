Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Tramvay hattının güzergahı, İstanbul 2 ve 4 numaralı Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla onaylandı. Güzergah üzerinde koruma kurulunca talep edilen kısmi revizyonlar, kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Ayrıca, tramvay hattının çalışmaları Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak ve Koruma Kurulları bilgilendirilerek ve onay alındıktan sonra yürütülmeye başlandı" denildi.

KARBON SALINIM AZALTILMASI, YAYA HAREKETLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada projeyle ilgili şu bilgilere verildi: Eminönü Meydanı'ndan başlayan hat, Unkapanı, Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy'e kadar ulaşacak. Hattın konumu ve tarihi yapısı itibariyle İstanbul'un en önemli toplu taşıma güzergahlarından birisi olması hedefleniyor. Tramvay hattı hizmete alındığında, Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi, Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi, Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, Tarihi Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak. Tramvay hattının devreye girmesiyle, bu alanların bir kısmının tarihi yarımada içerisinde ve Haliç kıyılarında olması dolayısıyla tarihi, turistik ve ekolojik açıdan bölgenin nitelik olarak taşıt trafiğinden arındırılması, karbon salınım azaltılması, yaya hareketliliğinin arttırılması planlanıyor.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY HAT BİLGİLERİ

Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergahın, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı istasyonunda son bulması planlanıyor.

Yolculuk süresinin 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 araç hizmet verecek. Günlük 114 bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon bulunacak.

Ayrıca güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.

HATTIN ENTEGRASYONUN OLACAĞI İSTASYONLAR

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının 10 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlaması planlanıyor.

1-Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda,

2-Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu'nda,

3-Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu'nda,

4-Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu'nda,

5-Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu'nda,

6-Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda,

7-Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu'nda,

8-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda,

9-Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda entegre oluyor.