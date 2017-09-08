Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar’ın Kuzey Rakhayn eyaletinde yaşananlara dikkat çekmek ve Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bangladeşe gitti.

Bilal Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydının da yer aldığı heyetin kendisine refakat ettiği Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı Müslümanların sığındığı kamplara en yakın şehir olan Cox Bazar’a gelişinde yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlunun da eşlik ettiği Emine Erdoğan daha sonra Coxs Bazar kenti yakınlarında yer alan Kutupalong Kampını ziyaret etti.

Kampı ziyaretinde, mağdurlarla görüşerek yaşanan olaylar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak, hem de siyasi çözüm olarak şeklinde konuştu.

"BU ÇAĞDA BÖYLE BİR VAHŞETİN YAŞANMASI İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Bu çağda bütün dünyanın gözü önünde böyle bir vahşetin yaşanması inanılır gibi değil" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, eğer bir suçlu varsa suçlunun cezalandırılması gerektiğini; ancak masum halka bunların yapılamayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak ve yardım için geldik. Lütfen herkes elinden gelen her şeyi yapsın diyen Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuyu Birleşmiş Milletlere taşıyarak yaşananları orada anlatacağını kaydetti.

Beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Kutupalong Kampı yetkililerinden sığınmacılar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, Kızılay ve AFADın ulaştırdığı yardımların dağıtımını başlattı. Kampta sığınmacıların yaşadığı deneyimleri dinleyen Emine Erdoğan, çocuklarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.