MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

    Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

    DHA
    08.09.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 00:08

    Rohingyalı (Arakanlı) sığınmacıların Bangladeş’te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret eden ve yardım dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğanın eşi Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar; hem yardım olarak, hem de siyasi çözüm olarak" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar’ın Kuzey Rakhayn eyaletinde yaşananlara dikkat çekmek ve Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bangladeşe gitti.

    Bilal Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydının da yer aldığı heyetin kendisine refakat ettiği Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı Müslümanların sığındığı kamplara en yakın şehir olan Cox Bazar’a gelişinde yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

    Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlunun da eşlik ettiği Emine Erdoğan daha sonra Coxs Bazar kenti yakınlarında yer alan Kutupalong Kampını ziyaret etti.

    Kampı ziyaretinde, mağdurlarla görüşerek yaşanan olaylar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak, hem de siyasi çözüm olarak şeklinde konuştu.

    Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

    "BU ÇAĞDA BÖYLE BİR VAHŞETİN YAŞANMASI İNANILIR GİBİ DEĞİL"

    "Bu çağda bütün dünyanın gözü önünde böyle bir vahşetin yaşanması inanılır gibi değil" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, eğer bir suçlu varsa suçlunun cezalandırılması gerektiğini; ancak masum halka bunların yapılamayacağını vurguladı.

    Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak ve yardım için geldik. Lütfen herkes elinden gelen her şeyi yapsın diyen Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuyu Birleşmiş Milletlere taşıyarak yaşananları orada anlatacağını kaydetti.

    Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

    Beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Kutupalong Kampı yetkililerinden sığınmacılar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, Kızılay ve AFADın ulaştırdığı yardımların dağıtımını başlattı. Kampta sığınmacıların yaşadığı deneyimleri dinleyen Emine Erdoğan, çocuklarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Emine Erdoğan, Bangladeşte Rohingyalı sığınmacılara yardım dağıttı

    Etiketler: arakan , emine erdoğan , yardım
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri