‘Eleman arıyorum’ dedim, ‘Fazla para vereceğim’ dedim ama bir kişi bile gelmedi

Geçen yıl Almanya'da çalışanların sayısı 638 bin artarak, 44.3 milyon çalışana, gayrisafi yurtiçi hasıla 3.3 trilyon euroya ulaştı. Almanya dakikada 6.2 milyon euro değerinde ürün üretiyor. Bütçe 38.4 milyar euro fazlalık verdi.

Ama tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Alman ekonomisi çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya: Eleman açığı... Bu açık Alman ekonomisini içten içe kemiriyor. İşçi açığı her sektörde ekonomiyi tehdit ediyor. İnşaat işçisinden, otomobil tamircisine, metal işçisinden mühendise, yaşlı bakım personelinden, hemşireye, doktora varıncaya kadar eleman açığı çığ gibi büyüyor. Bu yıl ki kalifiye eleman açığı 1.1 milyon.

İş Ajansı eğer önlem alınmaz, bir göç yasası çıkarılarak, yurtdışından yabancı işgücü göçü getirilmezse, 2030 yılına kadar kalifiye işçi açığının 3 milyona ulaşacağını hesaplıyor.

TRANSFER EDİYORLAR

Eleman açığı, sadece üretim kapasitesini düşürmekle kalmıyor. Birçok işyeri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Münih yakınlarındaki Dachau'da, ‘Nur Araba Galerisi’nin sahibi arkadaşım Nurdoğan Özcan’la konuşuyorum. Feryat ediyor...

“Siyaset bu büyük tehlikeyi görmezlikten geliyor. Tamirhanede çalışacak bir ustabaşıyla bir ustaya ihtiyacım var. Bölgedeki tüm günlük gazetelere, internette eBay'den sosyal medyaya kadar her tarafa ilan verdim. Ücret olarak da piyasadaki ortalamanın üzerinde gösterdim. İnanmayacaksın, bir tane bile başvuru gelmedi. Burada 35 kişi çalışıyor. Eleman açığı yüzünden tam kapasite çalışamıyoruz. Uzman personel açığı öyle bir hale geldi ki, herkes bir başka işyerinden eleman transfer etmeye çalışıyor. Benim elemanlarımdan bu yolla gidenler oldu. Ama ben bu yola başvurmak istemiyorum.”

UMUTLAR YENİ HÜKÜMETTE

Almanya'da her beş işyerinden biri şöyle diyor: “Eğer eleman açığı olmasın, çok daha fazla iş yaparız. İş teklifi yağıyor. Ama yeterli eleman bulamadığımız için teklifleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz.”

Kurulması beklenen büyük koalisyon, yabancı uzman işgücü göçünü Almanya'ya çekmek için yasal düzenlemeye gitme konusunda anlaştı. Şimdi umutlar, yeni hükümetin bir an evvel kurulup, yasal düzenlemeye gitmesinde.