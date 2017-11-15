Ekran kartı alacaklar dikkat: Nvidia mı AMD mi?

Çok güçlü bir PC toplamaya çalışıyorsanız, fiyattan çok performansa dikkat ediyorsunuz demektir. Ancak GPU satışlarında en önemli faktör, en yüksek performansı en uygun fiyata sunmak.

Bu alanda AMD'nin henüz GTX 1080 Ti ile yarışacak bir rakip üretmiş değil. RX Vega 64'e baktığımızda GTX 1080'in multi-rendering ve NBody hesaplama gibi alanlarda öne geçtiğini, RX Vega 64'ün ise doku detaylarında ve karmaşık shading işlemlerinde önde olduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle AMD ve Nvidia, bu noktada birbirlerine çok yakınlar.

Bu trend, AMD ve Nvidia'nın daha ucuz kartlarında da devam ediyor.

Yazılım, sürücüler

Oyunlardan ekran görüntüsü almanızı, video kaydetmenizi ve yayın yapmanızı sağlayan Nvidia GeForce Experience, en iyi PC oyun yazılımlarından biri olarak değerlendiriliyor. AMD'nin Radeon Crimson ReLive yazılımı ise Nvidia'nın aracını yakalamaya çalışıyor.





Radeon Crimson ReLive, Aralık 2016'dan bu yana canlı yayın yapmanıza izin veriyor. Bunun yanında oyun sırasında maksimum güç verimliliği için bellek hızını azaltabiliyor, kare sayılarını donanım seviyesinde sınırlayabiliyor ve fazlasını yapabiliyorsunuz.

Yine de oyun tutkunlarının istediği optimizasyon işlevlerinin çoğu GeForce Experience'da bulunuyor. Örneğin The Witcher 3'ü oynarken hangi ayarların bilgisayarınız için en iyisi olduğunu bilmiyorsanız, Nvidia sizin için bu işi hallediyor.

Peki hangisi daha iyi?

Hem Nvidia'nın, hem de AMD'nin sevilecek ve bazı durumlarda "sevilmeyecek" birçok yönü var. İki firma da bize en iyisini sunmak için çalışıyor ve bu bizler için iyi bir şey. Birbirlerinin hatalarından ders çıkaran iki rakip firma, adeta paramızı hak etmek için savaşıyor.

Nvidia ve AMD arasındaki savaşı kimin kazandığı size bağlı ancak yine de 4K'da Nvidia'nın rakipsiz olduğunu söylemeliyiz. Bunun dışında Nvidia ve AMD grafik kartları, bu gün itibariyle neredeyse aynı seviyedeler.



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