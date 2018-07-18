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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
18.07.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

'Yumurta yüzde 18 zamlandı'

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'Yumurta yüzde 18 zamlandı'

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, son günlerde yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yıl başından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 18 arttı. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz." ifadesini kullandı.

SUNGUR, yumurta fiyatlarının her hafta değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, bu konuda değerlendirme yapılırken bir haftalık fiyatların değil, ortalamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi. 

Hüseyin Sungur, son günlerde üretim maliyetleri dikkate alınmadan, "yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış var." şeklinde yorumlar yapıldığını, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti: 

"Basında çıkan haberlerde değerlendirmeler yapılırken, geçen yılın temmuz ayı ile içinde bulunduğumuz temmuz ayı esas alındı. Dolayısıyla bu değerlendirme doğru değil. Bir yumurtanın 6 aylık ortalama maliyeti şu an 27-28 kuruş civarında. 6 aylık ortalama yumurta satış fiyatı da 27-28 kuruş. Geçen yılın ilk yarısındaki fiyat ortalamasıyla bu yılın aynı dönemindeki ortalamayı dikkate aldığımızda, yıl başından beri yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz. Biz yüzde 90'lık fiyat artışı olduğu yönündeki değerlendirmeleri iyi niyetli bulmuyoruz." 

Yumurta fiyatlarındaki değişkenliklerin mevsimsel olduğuna dikkati çeken Sungur, "Yumurta fiyatlarında daha fazla artış beklenmesin. Bundan sonra tüketiciyi zorda bırakacak bir durum olmaz. Market fiyatlarıyla üretici fiyatlarını ayrı değerlendirmek lazım. Onların da kendine göre ayrı maliyetleri var." dedi. 

"ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI" 

Sungur, 'fiyatlar artıyormuş ve üreticiler fırsatçılık yapıyormuş' gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, üreticilerin bu durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getirdi. 

Yumurtada üretim maliyetlerinin arttığını vurgulayan Sungur, şunları kaydetti: 

"Bu yılın başında bin 250 lira olan yumurta yeminin tonu şu anda bin 550 lira. Yem fiyatları 6 ay içinde yaklaşık yüzde 25 arttı. Bizim
maliyetlerimizin yüzde 70'ini yem oluşturuyor. Onun dışında döviz kurunda yaşanan artışlar da maliyetlerimizi etkiledi. Üretici şu an para kazanamıyor. Şu an bir yumurtanın ortalama maliyeti 27-28 kuruş. Üretici satışlarının ortalaması da aynı fiyatlarda. Ayrıca yem ham maddesinin en kıt olduğu dönemdeyiz. Değerlendirmeler yapılırken, bunlar dikkate alınmalı." 

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