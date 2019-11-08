Vodafone ve Türkiye İş Bankası tarımda dijitalleşme için güçlerini birleştirdi

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle hayata geçirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye İş Bankası ile güçlerini birleştiren Vodafone, tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunacak yeni bir proje başlattı. Dijital Tarım Projesi kapsamında çiftçiler, Vodafone'un sunduğu Dijital Tarım İstasyonu'na Türkiye İş Bankası'nın tarım kredisiyle sahip olabilecek. Vodafone ve Türkiye İş Bankası, teknolojiyi ve finansmanı bir arada sundukları bu çözümle, Türkiye tarım sektöründe dijitalleşmenin hız ve yaygınlık kazanmasına destek olacak.

Dijital Tarım Projesi kapsamında, ilk etapta, Mersin'in Silifke İlçesi'nde 10 istasyon kurulumu gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası ve Vodafone işbirliği ile başlatılan pilot projeye önümüzdeki dönemde 20 istasyon ile devam edilecek. Toplam 30 istasyonun devreye alınacağı pilot proje, Dijital Tarım Projesi'nin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Meltem Bakiler Şahin: "Dijital Tarım Projemiz ile hem çiftçimiz hem Türkiye kazanacak"

Türkiye İş Bankası ile güçlerini birleştirmekten son derece mutlu olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone Business olarak, müşterilerimize uçtan uca mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetlerimiz ve teknolojik çözümlerimiz ile destek oluyoruz. Bu çözümlerin başında da Nesnelerin İnterneti geliyor. 50'yi aşkın ülkede 85 milyondan fazla nesneye hayat veren Grubumuzdan aldığımız güçle, Türkiye'de de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bugün tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az %25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de %50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Biz de dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün. Dijital Tarım İstasyonu'nu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için Türkiye İş Bankası ile işbirliğine gittik. Ürünümüzü Türkiye İş Bankası'nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerimize finansman desteği sağlıyoruz. Böylece, müşterilerimize hem teknolojiyi hem de finansmanı aynı anda temin edebilecekleri entegre bir dijital çözüm öneriyoruz. Bu çözümle, çiftçilerimiz 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonundan tarlasını uzaktan da takip edebilecek ve mahsulünü sağlama alabilecek. Bu sayede, hem çiftçimiz, hem Türkiye kazanacak. Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Şahismail Şimşek: "Dijital Tarım Projesi ile tarımın geleceğini şekillendiriyoruz"

Dünya çapında teknoloji alanında üst sıralarda yer alan Vodafone ile güçlerini birleştirerek başlattıkları Dijital Tarım Projesi'nin tarımın geleceğini şekillendireceğini ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek,şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Bankası olarak, üreticilerimizin ihtiyaçlarında en doğru çözümlerle yanlarındayız. Teknolojideki gelişmeler, kalite ve verimlilik artışının gerekliliği, gıda güvenliği, insan sağlığı, doğal kaynakların etkin kullanılması gibi hususlarla artık tarımda dijitalleşme kaçınılmaz. Tarım hepimizin geleceği. Bu doğrultuda, İş Bankası ve Vodafone olarak güçlerimizi birleştirdik ve Dijital Tarım Projesi'ni hayata geçirdik. Tarımda 'tahmin ve erken uyarı' stratejik önemde. Bunun için 30 adet Dijital Tarım İstasyonu ile projeye katkıda bulunduk ve Vodafone ile birlikte belirlenen yerlerde faaliyete geçirmek için ilk adımı attık. Vodafone tarafından projeye özel geliştirilen mobil ve internet tabanlı uygulama ile de üreticiler nerede olurlarsa olsunlar, üretimlerine ilişkin gelişmeleri ve anlık bildirimleri gözden kaçırmayacaklar. Üreticilerimizin proje kapsamında oluşacak ihtiyaçları için de finansman desteği sunacağız. Dijital Tarım Projemizin, ülkemiz ve tarım sektörüne önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş Bankası olarak güncel dijital teknolojileri içeren uygulamaları desteklemeye, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, tarlasını uzaktan takip edebiliyor

Dijital Tarım İstasyonu, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi mevcut. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda uyarı gönderilmesini sağlayan sistem, tarlaların kameralar aracılığıyla canlı olarak uzaktan takip edilebilmesini de mümkün kılıyor.

Dijital Tarım İstasyonu'nun teknik özellikleri:

İstasyona tanımlanan modülle koordinata özel hava tahmini (sıcaklık, yağış, nem, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, solar radyasyon, bulutlanma tahminleri) yapabiliyor.

Dahili olarak hava sıcaklığı ve nem sensörü ile birlikte geliyor.

Solar panel, dahili batarya ve GPRS modülüne sahip.

İstasyona bağlanan sensörlerle bitki hastalık ve zararlıları için erken uyarı verebiliyor.

ET (evapotranspirasyon) hesaplaması yaparak sulama yönetimi yapılmasına yardımcı oluyor.

Kullanım amacına göre sensör ilaveleri yapılabilen sistem, 300 farklı sensör grubunu destekliyor.

Sistem, üzerinde bulunan sensörlere göre don, yağış, fırtına için alarm verebiliyor ve mobil telefonlara SMS gönderebiliyor.

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