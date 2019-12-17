Varlık Fonu’ndan sigorta holdingi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), sigortayı, stratejik sektör olarak belirledi, bu alanda yapılacak yatırımlarla hem ölçek ekonomisi yaratılacak hem de tasarruflar artırılacak. İlk adım olarak da kamu sigorta şirketleri Varlık Fonu altında birleştiriliyor. Birleşmedeki Proje Lideri ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Abraş, Birleşmedeki Proje Lideri ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, bir grup gazeteci ile bir araya gelerek kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinde izlenecek yol haritasını paylaştı.

KONSOLİDASYON İHTİYACI

Zafer Sönmez, banka dışı finFansal kesimi büyütmek ve ülke tasarrufunu artırmak için sigortacılığı stratejik sektör olarak belirlediklerini, piyasaların derinleşmesi için sigortacılığın önemli olduğunu söyledi. Sigortacılığın büyümemesi halinde büyük yatırımların yapılmasında zorlanılacağını ifade eden Sönmez, bu alanda kamudan başlamak üzere konsolidasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Piyasanın yüzde 50’si, 30 şirketten oluşuyor, bu şirketlerin pazardaki payları da yüzde 1’den küçük. Bizim yapacağımız birleşme ile kamudaki ölçeği koyduğumuzda pazar büyüyecek, ürün çeşitliliği artacak ve sektöre dinamizm gelecek” dedi. Kamudaki sigorta şirketlerinin birleştirilmesi ile TVF çatısı altındaki şirketlerin sigorta stratejisinin tek akıldan değerlendirileceğini söyleyen Sönmez, Türkiye’deki sigorta havuzunun büyüyeceğini kaydetti.

Sönmez, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinde izlenecek yol haritasını da şöyle açıkladı:

“Öncelikle bu şirketler bize devrolmuyor, uluslararası standartlar üzerinden yapılan değerleme ve sermaye piyasasına uygun bir süreçle satın alıyoruz. Kamunun azınlık payları ve küçük yatırımcı zarar görmeyecek, değerinin altında bir işlem olmayacak. TVF altında bir sigortacılık holdingi kuracağız. Bu holdingin altında da bir tane hayat ve emeklilik şirketi, bir tane de elementer (hayat dışı sigortalar) sigorta şirketi kuracağız. Birinci çeyrekte birleşme sürecini bitireceğiz. Sonrasında Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank’ın toplam 3 bin 700 şubesi ve sigorta şirketlerinin toplam 3 bin acentesi ile Türkiye çapında hizmet vereceğiz. Bankalarla sigortacılık anlaşması yapılacak. Çalışanlar açısından bakınca da artık büyük bir yapıda çalışacaklar ve daha fazla elemana ihtiyaç duyulacak. Sektörün hiçbir oyuncusu bu yapıdan endişelenmesin. Pazarda keyifli bir rekabet olacak.”

İLK SIRAYA OTURUYOR

Atilla Benli, son dönemde sigortacılık alanında önemli adımlar atıldığını, SEDDK kurulduğunu, Türk Reasürans’ın faaliyete geçtiğini belirterek, devamının da kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi olduğunu söyledi. Benli, sigorta havuzunun küçük olması nedeniyle sigortalılara verilen hizmetin fiyatının da yüksek olduğunu ifade ederek, “Pazarda etkin olmak için şirketin ve sigorta havuzunun büyük olması gerekiyor. Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta; KOBİ, tarım ve ticari alanlarda etkin şirketler ve birleşmiş yapı mevcut potansiyelden çok daha büyük olacak. Bu süreç de, kamunun kefalet sigortası, ticari alacak sigortası, bina tamamlama sigortası gibi geliştirilmesini beklediği ürünler var. Birleşme ile ölçek ekonomisi sağlanacak, daha hızlı adımlar atılacak. Güçlü bir kamu şirketi tüm bu hizmetleri daha rahat verir” dedi. Benli, birleşme sonucu kurulacak sigorta şirketinin yüzde 12’nin üzerinde pay ile pazarın lideri olacağını da vurgulayarak, bu yapının sigorta acentelerine de yarayacağını, daha güçlü bir yapı ile çalışacaklarını bildirdi. Benli, bugün için kamunun sigortalanabilir varlıklarının çok azının kamuya ait sigorta şirketlerinde olduğunu da hatırlatarak, “Yeni yapı ile kamu işlerinde rekabet artacak,sigorta sektörünün varlık tarafı büyüyecek” dedi.

2023’TE 100 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜK

Zafer Sönmez, Varlık Fonu’nun Türkiye’nin stratejik yatırım kolu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kuruluş sebebimiz kamudaki şirketleri verimli hale getirip, Türkiye’nin stratejik yatırımlarını tamamlamak. TVF’nin 2023’te 100 milyar dolarlık büyüklüğe geleceğini açıkladı. Bugün büyüklüğümüz 33 milyar dolar. Bunu için kritik noktalarda hızlı hareket etmeliyiz. Sacayaklarından biri de sigortacılık. Sigortacılığı stratejik sektör olarak belirledik.”

BİRLEŞMENİN YOL HARİTASI

TÜRKİYE Varlık Fonu, çatısı altında sigortacılık holdingi kurulacak.

Holding, biri sigortacılık, diğeri hayat-emeklilik olmak üzere iki şirket kuracak.

Kurulacak sigorta şirketi Güneş Sigorta’yı, Halk Sigorta’yı ve Ziraat Sigortayı satın alacak. Hayat ve emeklilik şirketi de Vakıf Emeklilik, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik’i satın alacak.

Güneş Sigorta ve Halk Sigorta halka açık olduklarında uluslararası standartlar üzerinden yapılan değerleme ve sermaye piyasasına uygun bir süreçle satın alınacak.

Birleşme ve satın alma işlemi 2020’nin ilk çeyreği sonunda bitecek.

Birleşme sonrası sigorta şirketleri ile Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank arasında sigorta ürünlerinin satışı için münhasırlık anlaşması imzalanacak. Bankaların 3 bin 700 şubesi yeni kurulacak şirketin ürünlerini satacak.

Birleşme ile eleman çıkartılmayacak, yeni istihdam yaratılacak.

Mevcut durumda sigorta şirketlerinin acenteleri de yeni kurulan şirketlerle çalışmaya devam edecek.