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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Uber'in ‘‘uçan taksi’’ hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak

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Uber'in ‘‘uçan taksi’’ hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etti.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, yaptığı yazılı açıklamada, Melbourne, Dallas ve Los Angeles'in ‘‘uçan taksi’’ (Uber Air) uygulamasında pilot kentler olarak seçildiğini, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını belirtti. 

Avustralya pazarına girdikleri 2012 yılından bu yana taşıdıkları 3,8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağını bildirdi. 

Federal ve eyalet hükümetlerinden önemli oranda destek gördüklerini vurgulayan Anderson, ‘‘Avustralya hükümetleri ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne'ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor.’’ ifadelerini kullandı. 

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor. 

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) tarafından 29 Aralık 2018'de yapılan açıklamada, "uçan taksi" uygulamasının oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu ifade edilerek sistemin başlatılması için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtilmişti. 

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