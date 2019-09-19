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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.09.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

TMO'dan "kuru üzüm" açıklaması

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TMO'dan "kuru üzüm" açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO), alıma başlanan günden itibaren 2 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı yapıldığı ve kilogram başına ortalama fiyatın 9,83 lira olduğu bildirildi.

TMO'dan, basında ve kamuoyunda son dönemlerde yer alan "kuru üzüm alımları"na ilişkin açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 2 Eylül'de 9 kalite çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını kilogram başına 10 lira olarak açıkladığı hatırlatılan açıklamada, TMO tarafından yapılan alımlarda fiyatların, kalitesine göre kilogram başına 8,5-10,5 lira arasında değiştiği belirtildi.

Fiyat açıklanmasının, kuru üzüm üretiminin geçen seneye göre artmasından kaynaklı oluşacak arz fazlalığından dolayı fiyatların düşmesini engellemek ve üretici mağduriyetinin oluşmasına müsaade etmemek amacıyla yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Fiyatın açıklandığı tarihte ürün arzı yeni başladığından az miktardaki ürün serbest piyasada yüksek fiyattan işlem görmüştür. Ancak ürün arzının yoğunlaşması ve alıcıların ihtiyaçları kadar ürünü temin etmesinden sonra piyasa fiyatlarının düşeceği öngörülmüş, dolayısıyla açıklanan fiyatla beraber 9 kalite kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi engellenmiştir. Şayet alım fiyatımız açıklanmamış olsaydı, ürün arzının yoğunlaştığı bugünlerde piyasa fiyatları, açıklanan fiyatların da altında oluşacak, asıl mağduriyet şimdi yaşanacaktı." ifadelerine yer verildi.

Kuru üzüm fiyatlarının, TMO alım fiyatlarının altına düşme riskinin oluştuğu bölgelerde ilave alım noktaları açarak, üreticilerin mağdur olmasının engellendiğinin altı çizilen açıklamada, kurumun alıma başladığı günden itibaren 2 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı yaptığı ve kilogram başına ortalama fiyatın 9,83 lira olduğu bildirildi.

Kamuoyunda dile getirilen iddialarda yer aldığı gibi 8 liradan kuru üzüm alımının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alımlara başlanan 10 Eylül'den 17 Eylül'e kadar ürün teslim eden 400 üreticimizin hesabına 11 milyon lira yatırılmış olup, üreticilerimiz 20 Eylül'de paralarını tahsil edebileceklerdir. Ödemelerimiz, kısa aralıklarla devam edecektir. Üreticilerimiz tarafından ürün satmak amacıyla 4 bin ton randevu alınmış olup, randevu miktarı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu artışlar, üreticilerimizin açıklanan fiyatlardan memnuniyetini göstermektedir. Bu konuda kurumumuza ve bakanlığımıza herhangi bir şikayet de ulaşmamıştır. Kurumumuzun gerçekleştirdiği alım fiyatları ve uygulamalarıyla alakalı olarak ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakla beraber, başta üzüm üreticilerimiz olmak üzere kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve piyasaları speküle etmeye yöneliktir." 

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