Steam yaz indirimleri ne zaman?
Steam kullanıcılarının merakla beklediği yaz indirimleri yaklaşıyor. PC oyuncularının her yıl en çok beklediği tarihlerden biri olan Steam yaz indirimleriyle birlikte pek çok oyunun fiyatında ciddi oranlarda düşüşler olacak. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman?
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de her yıl olduğu gibi bu yılda yaz indirimleri yapılacak. Oyuncuları heyecanlandıran bu indirim döneminde binlerce oyun çok daha uygun fiyatlara alınacak.
2019 kış indirimleri aralık ayında başlamış, ocak ayının ilk haftasına kadar devam etmişti. Şimdi ise sıra yaz indirimlerinde. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ TARİHİ
Steam Database Twitter hesabından yapılan açıklama, Steam Çin ve başka kaynaklar tarafından tarih onaylandı. Buna göre; indirimler Çin'de 26 Haziran'da, İngiltere'de 25 Haziran'da başlayacak. Diğer ülkelerde de yakın tarihlerde başlaması bekleniyor.
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