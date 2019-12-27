Son dakika haberi: Ve yerli otomobilde örtü kalkıyor

Türkiye’nin yerli otomobili bugün Gebze’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtılacak. Erdoğan’ın tanıtımın ardından yerli otomobille Osmangazi Köprüsü’nü geçmesi bekleniyor.



TOGG dün TwItter hesabından saat 14.53’te yerli otonun içinden ilk fotoğrafı paylaştı.

TOBB öncülüğünde Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcel Grubu ve Zorlu Holding’in oluşturduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan yerli otomobilin ilk prototipi bugün ilk kez görücüye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenirken, aynı zamanda Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı da yapılacak. Erdoğan’ın kullanacağı aracın prototip özellikte olacak. Bu özellikteki araçlar normal şartlarda motor gücüyle yürümüyor, elle itilerek ya da başka bir araçla çekilerek hareket ettiriliyor. Erdoğan’ın kullanacağı aracın motorla yürür hale getirildiği öğrenildi. Araç 2022 yılında gerçek haliyle, tanıtım, üretim ve satışa hazır hale gelecek. Otomobilin dış hatlarında o tarihe kadar küçük değişiklikler olabilecek. Bu arada twitterdan paylaşılan ve otomobilin içini gösteren fotoğraflarda logo başta olmak üzere bazı detayların bilerek gizlendi detaylar tanıtıma saklandı.



İkinci paylaşım saat 19.23’te geldi. Osmangazi Köprüsü’nden geçen yerli otomobilin üstü örtülüydü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ön gösterimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, “Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız” dedi.

TARİHİ BİR GÜN

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni, KOSGEB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Otomobili’nin bugün ön gösteriminin yapılacağını hatırlataratk şunları söyledi:

“Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye’nin Otomobili’nin yarın Gebze’de Bilişim Vadisi’nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobili’nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK



YERLİ otomobil tanıtımı öncesinde en çok tartışılan konuların başında ise yerli otomobilin isminin ne olacağı geliyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da isminin bugün yapılacak törende açıklanabileceği ifade ediliyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları şimdiden yerli otomobilin isminin ne olacağı konusunda tartışmaya başladı. Dün TOGG’un twitter hesabında saat 14.53’te yerli otomobilden bir fotoğraf paylaşılmasıyla, otomobilin isminin ‘Fatih’ olabileceği ifade edildi. Otomobilde bulunan ‘lale’ figüründen yola çıkanlar ise isminin ‘İstanbul’ olabileceğini ileri sürdü. Sosyal medyada gündeme gelen diğer isimler arasında ise ‘Ottoman’, ‘Wolf’ (kurt), ‘Atak’ ve ‘Türker’ yer adı.

İLK PAYLAŞIM 23 ARALIK’TA YAPILDI



Cuma günü yerli otomobilin tanıtımının yapılacağının duyurulmasının ardından Türkiye’nin Otomobili ismi ve ‘TOGG2022’ kullanıcı adıyla bir de Twitter hesabı açıldı. Söz konusu hesaptan ilk paylaşım 23 Aralık’ta yapıldı. İlk fotoğrafta ise yerli otonun farlarının yandığı bir görsel paylaşıldı. Atılan tivitte şu bilgi aktarıldı: “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” Ertesi gün yapılan paylaşımda kullanılan fotoğrafta dikiz aynaları görülürken, otomobilden biraz daha ayrıntı paylaşıldı. Sonraki gün ise otomobilin ön bölümündeki lale figürleri dikkat çekti. Dün saat 14.30’da ise hareketli bir görüntü ile otomobilin batarya sistemi gün yüzüne çıkarıldı. Saat 14.53’te yapılan paylaşımda da otomobilin içinden direksiyon ve otomobilin ön yüzünde yer alan ekran ve gösterge panelinin bir kısmı tüketicilerin beğenisine sunuldu. Dünün son paylaşımı ise saat 19.23’te geldi. TOGG’un Twitter’dan yaptığı paylaşım 51 saniyelik bir videoydu, ‘Direksiyonda biz varız’, sloganıyla yapılan paylaşımda #HerşeyiyleBizim, #YeniliğeYolculuk, #TürkiyeninOtomobili etiketleri kullanıldı.