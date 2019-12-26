Son dakika haberi... Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili ilk videoyu paylaştı. Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü dikkatleri çekti.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor.
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EN NET GÖRÜNTÜ!
Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye’nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı.
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Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.
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Videoda ayrıca aracın iç dizaynından da görüntüler de yer alıyor.
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TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNDE 1453 VE 1923 SÜRPRİZİ
Gün içindeki ilk paylaşımın saat 14.53'te yapılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yapılırken, 51 saniyelik videonun ise saat 19.23'te yayınlanması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.
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YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NDEN GEÇTİ
Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi’ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsünden geçti.
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Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı.
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TANITIMI CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın (Cuma) Gebze'de yapılması planlanıyor.